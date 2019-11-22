Общество

Андрей Турчак рассказал о создании шести рабочих групп в Генсовете «Единой России»

В Генеральном совете «Единой России» будет создано шесть рабочих групп, каждая будет решать определенные электоральные задачи, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу политического объединения.

По его словам, этап перемен в партии давно назрел.

«Мы планируем переформатировать работу Генсовета партии, чтобы это было не просто место, где мы получаем лычки, нашивки на погоны, греем кресло. Чтобы у каждого члена Генсовета был конкретный функционал», - пояснил Андрей Турчак.

Рабочие группы будут образованы по примеру Государственного совета. Каждая из них будет решать определённые электоральные задачи, а каждый член Генсовета — нести конкретную нагрузку, подчеркнул Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета добавил, что для этого нужно синхронизировать работу Центрального исполкома, он будет работать как проектный офис, а к моменту старта избирательного цикла перейдет в формат работы избирательного штаба.

«Этой работой я буду заниматься лично», - заключил он.

Ранее Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» на XIX съезде представит новую модель общественных приёмных, которые станут «лицом партии». Съезд фракции состоится в Москве 23 ноября.