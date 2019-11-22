Общество

Правительство утвердило антитабачную концепцию до 2035 года

В России планируют сокращать предложение и спрос на табак и другую никотинсодержащую продукцию с прицелом на ее поэтапный вывод из оборота внутри страны. Такие цели прописаны в антитабачной концепции до 2035 года и дальнейшую перспективу, которую утвердил кабмин. Документ опубликован на портале правовой информации, сообщает «Парламентская газета».

Основными задачами концепции названы сокращение спроса и предложения на табак и подобную продукцию, совершенствование медицинской профилактики потребления табака и медицинской помощи по избавлению от вредной привычки.

В качестве мер по сокращению предложения табака на рынке предполагается регулировать состав табачной и прочей никотинсодержащей продукции, уменьшать доступность табачных изделий, включая некурительные табачные изделия и кальяны.

Для сокращения спроса на табак среди населения предусмотрены меры по защите несовершеннолетних и беременных женщин как от потребления табачной продукции, так и от воздействия дыма. Стимулировать россиян к отказу от вредной привычки планируется и на рабочем месте — через внедрение корпоративных программ укрепления здоровья.

Документом также предусмотрено совершенствование медицинской профилактики потребления табака. Ожидается, что к 2035 году потребление табака среди россиян снизится до 21%, а розничные продажи сигарет и папирос на душу населения уменьшатся до 1 тысячи штук в год.

Ответственность за координацию деятельность по реализации концепции возложена на Минздрав. Ведомству поручено в 6-месячный срок вместе с заинтересованными органами власти разработать план мероприятий по реализации документа и представить его в правительство. Регионам рекомендовано учитывать положения концепции в своей деятельности.