Общество

Обсуждению работы регоператора по обращению с ТКО посвятят парламентский час на ближайшей сессии областного Собрания депутатов

К вопросу о работе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами вновь вернутся депутаты областного Собрания на ближайшей сессии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, обсуждение пройдет в формате «парламентского часа» по инициативе председателя заксобрания Александра Котова. Такое решение принял Совет регионального парламента.

Александр Котов напомнил коллегам, что вопрос в этом году поднимался дважды - в феврале и мае. По итогам обсуждения были подготовлены рекомендации в адрес исполнительной власти и регионального оператора. «Мы видим, что изменения есть, но каждый оценивает ситуацию с точки зрения личного опыта. В нашем постановлении есть пункты, которые требуют контроля, кроме того, хотелось бы услышать, как ведется работа на территории всей области и, особенно, в сельской местности», - отметил Александр Котов.

Всего в повестке 37-й сессии 30 вопросов. 28 ноября депутатам предстоит рассмотреть проект областного бюджета на 2020 год и проект бюджета ФОМС в первом чтении, а также традиционный для конца года пакет налоговых нормативных актов.