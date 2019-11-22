Общество

Стейк-хаус «Филей» приглашает псковичей на фирменные стейки за рубль

Стейк-хаус «Филей» (Октябрьский проспект, 20 (1 этаж)), приглашает псковичей отведать фирменные стейки от шеф-повара. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в заведении, в будни можно заказать «Cтейк-ланч».

«В Cтейк-ланч входят салат, суп дня, напиток и стейк. Какой именно стейк - можно уточнить у официанта, потому что изо дня в день стейк - новый, - отметили в заведении. - К стейку подается печеный картофель со сметанно-чесночным соусом и соусом чимичурри».

Также в стейк-хаусе добавили, что по воскресеньям там можно за рубль купить второй стейк.





Столы можно забронировать по телефону: 61-20-19.