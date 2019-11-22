Общество

В Пскове определены лучшие социальные проекты года

В Пскове наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, мероприятие прошло в пятницу, 22 ноября, в рамках Второго форума социального предпринимательства Псковской области.

Псковская область является одним из лидеров развития социального предпринимательства в России, отметила директор автономной некоммерческой организации «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» Светлана Седунова. Она напомнила, что в октябре регион стал лауреатом премии «Импульс добра-2019», учрежденной Фондом региональных социальных программ «Наше будущее», в номинации «За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства».

В рамках торжественной церемонии в различных номинациях были отмечены 9 лучших социальных проектов, созданных на территории региона. Всего на региональный этап конкурса поступило 29 заявок.

Проект по уходу за тяжелобольными детьми «Первый шаг» Михаила Алексеева стал победителем в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья».

Проект «Помощь пенсионерам в обустройстве жилища» стал лучшим в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания».

Центр профессионального самоопределения «Движение на опережение» (автор проекта Екатерина Пентюшенко) победил в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей».

Информационно-просветительский центр «Льняная губерния» (автор Юрий Гуренко) занял первое место в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере». «Ремесленная деревня» Ольги Волконской стала «Лучшим проектом социального предпринимательства в сфере социального туризма».

Пятнадцатилетний Максим Осипенко стал самым юным победителем регионального этапа. Его проект Let’s create признан лучшим в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества и людей с ограниченными возможностями здоровья». В 2018 году Максим уже становился победителем регионального этапа соревнований WorldSkills junior, сейчас проводит мастер-классы для школьников.

В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии» первое место — у великолукских предпринимателей Анатолия и Анастасии Нестеровых, владельцев экскурсионной пасеки «Пчелиный хуторок». Авторы проекта сыроварни «Бебешкино» были награждены в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении».

В специальной номинации «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере» отмечена Елена Николаева, автор проекта «Гусли — душа земли Псковской».

Напомним, организаторами второго форума социального предпринимательства Псковской области, в рамках которого прошло награждение, выступили Центр инноваций социальной сферы Псковской области, Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» при поддержке Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.