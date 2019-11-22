Общество

«Акценты» Донецкого: В ожидании новых вождей и пешеходного центра Пскова

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Партия, дай порулить! Есть ли будущее у классических политических партий в России?

Медиа сапиенс. В псковском сегменте интернета спорят о степени влияния местных СМИ.

Пешком или на колесах? Мнения псковичей о пешеходной зоне в центре Пскова разделились.

На этой неделе нам снова показали дикую «расчлененку» - на этот раз из Сирии, якобы произведенную на камеру отморозками из ЧВК Вагнера несколько лет назад, и вот теперь выложенную в сеть, а также много шутили об унитазах, как выяснилось, украденных из гальюнов катеров, переданных Россией Украине.

Однако начнем мы наш сегодняшний обзор с новостей партийной жизни, тем более, что поводы имеются: в субботу, в Москве, состоится очередной, уже девятнадцатый по счету, съезд «Единой России», как объявлено, посвященный электоральным вопросам (то есть выборам), на котором, как водится, выступят с программными речами не только председатель партии Медведев, но и президент Путин, поскольку «Единая Россия» у нас, как ни крути, партия правящая.



Фото: rg.ru

Тут сразу вспоминается хрестоматийный лозунг наглядной агитации, с детства и навеки впечатавшийся в сознание: «Партия – наш рулевой». Понятно, что лет тридцать пять назад имелась в виду совсем другая партия, но как это ни странно, те, кто состоял тогда в членах КПСС, в большинстве своем находятся сейчас и на руководящих постах в «Единой России».

Преемственность здесь прямая и стойкая, многие нынешние боссы и фигуры помельче вышли «из шинели» КПСС, достаточно посмотреть биографии знатных единороссов постарше пятидесяти. И когда вешают очередную цацку за заслуги на лацкан парадного пиджака коммуниста нынешнего – по фамилии Зюганов, последнюю четверть века неизменно разыгрывающего роль непримиримого борца с кровавым режимом – мы вновь убеждаемся, что это вовсе не парадокс, а посконная банальность.

Так оно, в принципе, и должно быть: есть «Единая Россия», то есть некая высшая бюрократия, верхушка системы, управляющая страной, и ее системные филиалы – КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», так или иначе распределяющие относительно протестный электорат и этот вяло текущий протест регулярно сливающие.

На противоположном фланге – условно демократическом – тоже грядут перемены. Другая вполне себе системная партия «Яблоко» отмечает в эти дни 25-летие и находится накануне выборов нового председателя, которым имеет все шансы стать наш небезызвестный и неподкупный «вечный оппозиционер» Лев Маркович Шлосберг, тоже весьма успешно роль этого самого «вечного оппозиционера» играющий и добившийся на этом поприще немалых успехов. Вспомним его недавний триумф на сентябрьских муниципальных выборах.

Здесь нужно сделать важную оговорку: концептуальная системность всех выше перечисленных партий, их встроенность в вертикаль, вовсе не отменяет жесткой (а порой и жестокой) борьбы за кресла в местных органах власти, что мы практически каждую осень и наблюдаем: примерно 15% электората все же доходит до избирательных урн, чтобы отдать голоса за кандидатов, тщательно «отфильтрованных» избирательной системой, и таким образом легитимизирует весь этот своеобразный политический балаган. А все неугодные, то бишь несистемные кандидаты, по-прежнему остаются «вне игры», в лучшем случае довольствуясь делегированием полномочий каким-то своим избранным представителям – например, тому же Льву Шлосбергу.

И вот, напомню об интриге: 13-14 декабря пройдет очередной съезд партии «Яблоко», на котором будет выбран новый председатель. Тогда-то мы и узнаем, насколько велики были шансы Льва Шлосберга обыграть Николая Рыбакова и Эмилию Слабунову и переехать в столицу в ситуации, когда в московской организации, например, продолжается период беспрецедентного «разброда и шатаний» с участием политтехнолога Шаца и компании.



Эмилия Слабунова и Лев Шлосберг (фото: shlosberg.ru)

Сам Шлосберг заявил во вчерашнем интервью «Эху Москвы», что официально объявит о намерениях баллотироваться в лидеры «Яблока» 24 ноября, в понедельник, после закрытого заседания федерального политкомитета партии, который, кстати, состоялся сегодня в три часа дня по Москве. То есть какие-то «утечки» наверняка появятся уже сегодня вечером, что не изменит общей ситуации: решения об окончательном списке кандидатов все равно будет принимать съезд 14 декабря. Как говорится, запасаемся попкорном и ждем-с захватывающего сеанса.

А я продолжаю. У писателя и шоумена Сергея Минаева имеет в послужном списке роман под симптоматичным названием «Медиа Сапиенс», в котором, как явствует из названия, повествуется о непростых буднях российской журналистики и пиара, живущих по заветам доктора Геббельса. Уж не знаю, насколько этот чрезвычайно небрежно написанный текст соответствует столичным реалиям, а вот в псковских реалиях медиарынка попытались разобраться обозреватели Псковской Ленты Новостей, в прошлую пятницу опубликовавшие на портале текст под название «Псковские медиа: Рейтинг влияния СМИ».

Смотрите также Псковские медиа: Рейтинг влияния СМИ

Тезисы статьи были основаны на результатах исследования, проведенного в июле-сентябре 2019 года Центром социологии и региональной политики Псковского государственного университета. Как было указано в преамбуле, статья основана на итогах анкетирования 100 экспертов: представителей исполнительной и законодательной власти регионального и муниципального уровня, руководителей государственных, некоммерческих организаций и бизнес-структур, политических партий и общественных организаций. Кроме того, авторы опирались на данный исследования компании «Медиалогия», регулярно мониторящей масс-медиа и составляющей свой список «ТОП-10» самых цитируемых СМИ Псковской области.

Так вот, кроме наблюдений и выводов, в статье ПЛН была представлена таблица под заголовком «Степень влияния СМИ на события в регионе», согласно которой первую строчку рейтинга ожидаемо заняло электронное периодическое издание «Псковская Лента Новостей», второе – ГТРК «Псков», третье – радиостанция «Эхо Москвы в Пскове», на четвертом оказалась газета «Псковская губерния», на пятом – Псковское Агентство Информации и так далее. Смотрите публикацию, сопоставляйте аргументы и факты и делайте выводы.

Но что произошло далее, по следам публикации? Правильно, в социальных сетях разразился, извиняюсь за неблагозвучный термин, настоящий медиасрач, спровоцированный автором телеграм-канала К8442 Алексеем Маловым, который, если называть вещи своими именами, подверг сомнению опубликованный ПЛН рейтинг влияния и сослался на некий малоизвестный сайт, который якобы считает посещаемость лучше, чем «Яндекс.Метрика» и Google Analytics.

А, если говорить совсем уж прямо, попросту зачем-то попробовал наехать на медиахолдинг «Гражданская пресса», за что удостоился ответных эпитетов: автора телеграмм-канала ПЛН, цитирую: «политический фрик и муниципальный чиновник», «мистер фейк-ньюс и конспиролог-надомник» и «социолог, как из говна - пуля». Я не буду вдаваться глубоко в полемику, тем более, что автор К8442 уже «отлил в граните» нечто невменяемое про какое-то «проникновение» и какие-то «крутки», из чего можно сделать единственный вывод: опубликованный рейтинг влияния от ПЛН действительно вызывает у некоторых жителей регионального медиапространства постоянный и непроходящий баттхёрт, снова воспользуюсь любимым словечком обозревателя Юлии Латыниной. А если так, то это первый показатель того, что рейтинг ПЛН близок к реальной картине, то есть к истине. С чем я всех нас и поздравляю.



Источник: atkritka.com

И завершаю наш обзор цифрами другого опроса – опять же на ПЛН, который был посвящен судьбе исторического центра Пскова – делать его пешеходным или нет? Так вот, против высказалось 55% респондентов, в той или иной степени за – 45%, то есть голоса разделились почти пополам. Как эти цифры можно прокомментировать? Большинству водителей, регулярно сталкивающихся с перекрытием центра, вовсе не улыбается перспектива искать объездные пути и материться в бога-душу-мать.

Однако многим пешеходам идея кажется симпатичной. Но здесь нужно иметь в виду, что мы пока ничего не знаем о параметрах предполагаемой пешеходной зоны: какой она будет? То есть сколько квадратных метров займет, где пройдут ее границы, и какова будет логистика автомобильного движения? B пока нет проекта и его презентации, на самом деле говорить особо не о чем. А вдруг проект окажется весьма оригинальным и даже приемлемым для самых законченных ретроградов? В любом случае на идее пешеходного Пскова при 45% виртуальной и чисто абстрактной поддержки рано ставить крест. Возможно, городские власти нам покажут такую презентацию с макетом и зарубежными пешеходными видами, что все мы ахнем и закричим: «Хотим, как в Праге и Венеции».

Засим прощаюсь. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий