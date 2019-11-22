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Общество

В ИК-4 прошло офицерское собрание

23.11.2019 10:58|ПсковКомментариев: 0

В ИК-4 УФСИН России по Псковской области прошло офицерское собрание. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в торжественной обстановке руководитель колонии Сергей Князев вручил звания старшего офицерского состава - майор внутренней службы двум сотрудникам: Алексею Грядскому и Дмитрию Коренецкому.

Также коллектив выразил искренние слова благодарности и пожелания заместителю начальника учреждения Виктору Григоряку, который принял решение продолжить службу в другом территориальном органе России.

Пройдя путь в учреждении от лейтенанта до подполковника, Виктор Григоряк всегда добросовестно выполнял свои служебные обязанности. Порой не считаясь с личным временем, он всегда ставил интересы службы превыше всего, пользовался непререкаемым авторитетом среди личного состава учреждения и охотно делился своим служебным опытом с молодыми сотрудниками.

Последним вопросом стало подведение итогов по боевой и служебной подготовке за 2019 год. Комиссия аппарата управления отметила уверенное владение стрелковым оружием и достаточно хорошие знания личного состава по боевым приемам борьбы, в результате чего учреждению была выставлена оценка «удовлетворительно».

«Несмотря на полученную позитивную оценку знаний личного состава принципиальная и объективная работа комиссии управления позволила выявить и слабые стороны в данном направлении. Благодаря этому в следующем году мы внесем определенные коррективы в подходе к проведению служебных занятий», - поделился начальник учреждения Сергей Князев.

Теги: #УФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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