Общество

Регионам выделят почти 339 млн рублей на празднование Дня Победы

Правительство РФ одобрило выделение регионам почти 339 миллионов рублей в 2019 году для подготовки к празднованию Дня Победы, сообщает РИА Новости.

В правительстве напомнили, что закон предусматривает выделение для Минобороны в 2019 году 338,9 миллиона рублей на реализацию программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы».

Для подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и обеспечения выполнения упомянутой программы проектом распоряжения предлагается выделить из резервного фонда правительства регионам 338,9 миллиона рублей.