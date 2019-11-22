Общество

Псковичей предупреждают о приближении периода ледостава

ГУ МЧС России по Псковской области предупреждает псковичей о приближении периода ледостава.

Известно, что вода превращается в лед при температуре 0°С. На текучих водоемах этому переходу из жидкого состояния в твердое мешает скорость течения. Поэтому ледообразование для подавляющего большинства рек в нашей полосе начинается после установления устойчивых отрицательных температур воздуха. Прежде коркой льда покроются озера и небольшие водоемы, где нет течения.

«Конечно, мы понимаем, что еще слишком рано говорить о возможности провалится под лед на середине реки или озера. Однако по берегам небольших водоемов с переходом температуры окружающей среды на отрицательные значения, уже можно увидеть замерзшие кромки, которые так манят рыбаков и любознательных детей, - говорится на сайте ведомства. - Во избежание опасных ситуаций мы напоминаем о необходимости соблюдать осторожность. Берега часто бывают скользкими, поэтому находиться и передвигаться по ним нужно с большой аккуратностью, чтобы не упасть в холодную воду».

«Мы хотим предостеречь нетерпеливых любителей зимней рыбалки и на будущее: воздержитесь от выхода на лед в первые дни ледостава. В это время молодой ледяной покров имеет разное строение и обладает различной грузоподъемной способностью. Нарастание толщины льда начнется после того, как весь водоем скроется под ледяным покровом. Скорость нарастания зависит главным образом от температуры воздуха и наличия снега», - пояснили в МЧС.

Очень важно в этот период обратить внимание к теме безопасности на водоемах со стороны педагогов и родителей. В ведомстве призывают не оставлять детей без присмотра, дома и в школе рассказывать им, что выход на неокрепший лед – большой риск для жизни и здоровья, разъяснять детям правила поведения у воды.