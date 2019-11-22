Общество

Конференция, посвященная 75-летию Великолукской области, прошла в Великих Луках

21 ноября в Великих Луках состоялась научно-практическая краеведческая конференция «Возрожденный из руин». Конференция посвящалась 75-летию создания Великолукской области и началу восстановления народного хозяйства в послевоенный период. Ее организаторами выступили Великолукское городское краеведческое общество, Общественный совет по вопросам историко-культурного наследия г. Великие Луки, Центральная городская библиотека им. М.И. Семевского при поддержке городского комитета культуры.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, на конференции прозвучало 18 интереснейших докладов великолукских краеведов, а также их коллег из Пскова, Опочки, Невельского района. Большинство докладов были основаны на архивных источниках, а также документах из личных архивов великолучан. Они были объединены в секции «Великолукская область: развитие образования и культуры» и «Великолукская область: события, факты, воспоминания».

От имени главы города Великие Луки Николая Козловского и оргкомитета участников конференции приветствовал депутат городской думы, сопредседатель городского краеведческого общества Дмитрий Белюков, председатель комитета культуры администрации города Анжелика Романюк и сопредседатель краеведческого общества Галина Трофимова.

В работе конференции приняли участие ученые, преподаватели вузов и школ города, сотрудники музеев, архивов, библиотек, студенты, школьники, представители СМИ. На конференции работали две выставки архивных документов. Сотрудниками Великолукского отделения Государственного архива Псковской области была представлена выставка «Первые шаги восстановления». Архивный отдел администрации города подготовил выставку «Я здесь живу».

По итогам конференции его участники сошлись во мнении продолжить изучение истории Великолукской области (1944-1957 гг.) как одного из самых ярких и судьбоносных этапов в истории Великолукской земли.