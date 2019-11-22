Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Мембранные сапоги Nordman
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Онлайн-конференция для псковских НКО
Монобизнес vs. многопрофильность
Где отпраздновать корпоратив?
Григорий Лепс в Ледовом дворце
Да будет свет!
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
Путь к сердцу машины
Здоровый хлеб со скидкой
Андрей Левшинов. Поток и энергетика
Новогодние программы для детей
Старт «недели №1»
«Бригадный Подряд» в Пскове
Вкусные мероприятия
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 22.11.2019 13:333 Дело ясное, что дело темное 23.11.2019 13:400 Псковичей ждет морозное воскресенье 23.11.2019 13:090 Псковичей предупреждают о приближении периода ледостава 23.11.2019 12:500 Конференция, посвященная 75-летию Великолукской области, прошла в Великих Луках 23.11.2019 12:331 Жительницу Бежаниц уличили в фиктивной регистрации двух таджиков 23.11.2019 11:301 Регионам выделят почти 339 млн рублей на празднование Дня Победы
 
 
 
Самое популярное 22.11.2019 08:539 Бузова в трусах выскочила на набережную Петербурга 21.11.2019 11:564 Директор справочной службы 053 Денис Болышев ушел из жизни 20.11.2019 14:400 Умерла директор ДЮСШ «Гармония» Людмила Чернышева 20.11.2019 17:312 Скончался работник псковского образования Сергей Бельгесов 21.11.2019 23:107 Фотофакт: Прокуратура Пскова «рзъясняет»?
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Конференция, посвященная 75-летию Великолукской области, прошла в Великих Луках

23.11.2019 12:50|ПсковКомментариев: 0

21 ноября в Великих Луках состоялась научно-практическая краеведческая конференция «Возрожденный из руин». Конференция посвящалась 75-летию создания Великолукской области и началу восстановления народного хозяйства в послевоенный период. Ее организаторами выступили Великолукское городское краеведческое общество, Общественный совет по вопросам историко-культурного наследия г. Великие Луки, Центральная городская библиотека им. М.И. Семевского при поддержке городского комитета культуры.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, на конференции прозвучало 18 интереснейших докладов великолукских краеведов, а также их коллег из Пскова, Опочки, Невельского района. Большинство докладов были основаны на архивных источниках, а также документах из личных архивов великолучан. Они были объединены в секции «Великолукская область: развитие образования и культуры» и «Великолукская область: события, факты, воспоминания».

От имени главы города Великие Луки Николая Козловского и оргкомитета участников конференции приветствовал депутат городской думы, сопредседатель городского краеведческого общества Дмитрий Белюков, председатель комитета культуры администрации города Анжелика Романюк и сопредседатель краеведческого общества Галина Трофимова.

В работе конференции приняли участие ученые, преподаватели вузов и школ города, сотрудники музеев, архивов, библиотек, студенты, школьники, представители СМИ. На конференции работали две выставки архивных документов. Сотрудниками Великолукского отделения Государственного архива Псковской области была представлена выставка «Первые шаги восстановления». Архивный отдел администрации города подготовил выставку «Я здесь живу».

По итогам конференции его участники сошлись во мнении продолжить изучение истории Великолукской области (1944-1957 гг.) как одного из самых ярких и судьбоносных этапов в истории Великолукской земли.

Теги: #краеведение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каким вы видите будущее российско-белорусских отношений?
В опросе приняло участие 493 человека
23.11.2019, 13:400 Псковичей ждет морозное воскресенье 23.11.2019, 13:280 Александр Козловский поделился своими ожиданиями от XIX съезда партии «Единая Россия» 23.11.2019, 13:101 Татьяна Ефимова: Задача всех единороссов - думать, как улучшить жизнь людей 23.11.2019, 13:090 Псковичей предупреждают о приближении периода ледостава
23.11.2019, 13:070 XIX съезд «Единой России» открылся в Москве 23.11.2019, 12:500 Конференция, посвященная 75-летию Великолукской области, прошла в Великих Луках 23.11.2019, 12:331 Жительницу Бежаниц уличили в фиктивной регистрации двух таджиков 23.11.2019, 12:160 Куратор доброхотского движения в «Михайловском»: За сезон добровольные помощники музея выполнили внушительный объем работы
23.11.2019, 11:570 Соседки по несчастью 23.11.2019, 11:420 Устанавливаются очевидцы ДТП, произошедшего на Коммунальной 20 ноября 23.11.2019, 11:301 Регионам выделят почти 339 млн рублей на празднование Дня Победы 23.11.2019, 11:160 Студенты Псковского колледжа искусств посетили Санкт-Петербургский Международный культурный форум
23.11.2019, 10:580 В ИК-4 прошло офицерское собрание 23.11.2019, 10:390 «Юные дарования Псковщины» выступят в БКЗ Псковской филармонии 23.11.2019, 10:260 Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу 23.11.2019, 10:110 Псков вошел в пятерку самых дешевых направлений на Новый год
23.11.2019, 09:532 XIX съезд партии «Единая Россия» пройдет сегодня в Москве 23.11.2019, 09:390 На следующей неделе выездную диспансеризацию и вакцинацию можно будет пройти на «Маяке» 22.11.2019, 22:4211 Путин потребовал добиться роста экономики в ближайшие три года 22.11.2019, 22:190 Студенты ПсковГУ сразятся в ночном турнире по DOTA 2 и CS:GO
22.11.2019, 21:530 «Роскосмос» предупредил о летящем к Земле астероиде 22.11.2019, 21:360 Псковская и Ленинградская области заключили соглашение в сфере туризма 22.11.2019, 21:140 Слет пушкинских доброхотов пройдет в «Михайловском» 22.11.2019, 20:550 Отправиться на новогодних каникулах к православным святыням Кронштадта и Петербурга приглашают псковичей
22.11.2019, 20:342 «Акценты» Донецкого: В ожидании новых вождей и пешеходного центра Пскова 22.11.2019, 20:241 «Дети войны» и «Патриоты Псковского края» просят губернатора восстановить память о зверствах фашистов и власовцев 22.11.2019, 20:020 В Пскове определены лучшие социальные проекты года 22.11.2019, 19:381 Рейтинг политической активности. 15-22 ноября
22.11.2019, 19:190 Каждый второй российский заемщик отдает за кредиты большую часть своих доходов 22.11.2019, 18:580 Псковские медиа: Новые формы коммуникации (новые медиа) 22.11.2019, 18:460 Великолукский суд вынес приговор бомжу, задержанному при похищении сумки с вещами на 70 тысяч рублей 22.11.2019, 18:340 Стейк-хаус «Филей» приглашает псковичей на фирменные стейки за рубль
22.11.2019, 18:230 Псковская область намерена привлечь еще 2 кредита с лимитами по миллиарду рублей на покрытие дефицита бюджета 22.11.2019, 18:101 Псковская епархия подготовит документы по планировке территории улицы Воеводы Шуйского 22.11.2019, 18:0910 Тамара Шулакова о строительстве АЗС у Мирожского монастыря: Свободу памятникам! Дайте им обзор, наконец 22.11.2019, 18:030 До 10 градусов мороза ожидается ночью в Псковской области
22.11.2019, 17:430 В псковской библиотеке «Радуга» прошла очередная «Неделя Добра» 22.11.2019, 17:300 Школьники из Пскова отправились на экскурсию МКС 22.11.2019, 17:261 Псковский мусороперерабатывающий завод «СпецТрансКом»: Для вторичной переработки пригодно 5 - 8% мусора 22.11.2019, 17:230 Начался прием заявок для участия в конкурсе на размещение елочных базаров на территории Пскова
22.11.2019, 17:1511 Вопрос о строительстве АЗС рядом с Мирожским монастырем стоит вынести на общественное обсуждение, считает настоятель обители 22.11.2019, 17:120 Подведены итоги конкурса на присуждение ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» 22.11.2019, 17:100 Правительство утвердило антитабачную концепцию до 2035 года 22.11.2019, 17:084 Олег Брячак о строительстве новой АЗС «Псковнефтепродукт»: На каждом углу их заправки, а им все не угомониться
22.11.2019, 16:571 Обсуждению работы регоператора по обращению с ТКО посвятят парламентский час на ближайшей сессии областного Собрания депутатов 22.11.2019, 16:513 Петр Алексеенко: Губернатор предложил публично обсудить вопрос строительства завода «Титан-Полимер» 22.11.2019, 16:500 В Пыталово перед судом предстанут трое граждан Ирана по обвинению в незаконном пересечении границы 22.11.2019, 16:410 Молодежный парламент разрабатывает проект областного закона о поддержке студенческих трудовых отрядов
22.11.2019, 16:403 Андрей Турчак рассказал о создании шести рабочих групп в Генсовете «Единой России» 22.11.2019, 16:1719 «Псковнефтепродукт» настаивает на строительстве АЗС возле памятника ЮНЕСКО 22.11.2019, 16:090 В Пскове состоялись публичные обсуждения результатов работы Россельхознадзора за третий квартал 2019 года 22.11.2019, 16:070 В отделе специального назначения «Зубр» организована выставка детских рисунков
22.11.2019, 16:060 В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, совершившего хищение из магазина 22.11.2019, 16:040 Дополнительные меры поддержки материнства и детства Михаил Ведерников обсудил с многодетными матерями региона 22.11.2019, 16:020 Чемпионат и первенство города Пскова по каратэ WKF состоятся 30 ноября 22.11.2019, 15:572 Регоператор по обращению с ТКО в Псковской области рассказал о прогрессе в отношении обслуживания жителей региона
22.11.2019, 15:490 Псковская детская больница получила от банка ВТБ сертификат на три миллиона рублей 22.11.2019, 15:492 Лобода украсила собой постер группы Rammstein 22.11.2019, 15:420 Еще один школьник Псковской области вошел в число победителей Национального чемпионата «Абилимпикс» 22.11.2019, 15:410 В учебно-консультационном пункте СИЗО-1 прошли мероприятия, приуроченные ко Дню матери
22.11.2019, 15:360 Предпринимателей просят поучаствовать в новогоднем оформлении витрин и фасадов Пскова 22.11.2019, 15:100 Псковская таможня информирует о преимуществах использования предварительных решений 22.11.2019, 15:101 Фотофакт: Кто-нибудь уберет бесполезный дорожный знак с Рижского проспекта? 22.11.2019, 15:026 Псковские коммунисты провели очередную акцию в защиту Павла Грудинина
22.11.2019, 14:480 Минимальный стандарт благоустройства городов собрались создать в России 22.11.2019, 14:303 Гендиректор псковского завода «Титан-Полимер» рассказал об опыте сбора полимерных отходов в других регионах 22.11.2019, 14:270 Еще одна детская площадка открыта на округе депутата Псковской гордумы Дениса Иванова 22.11.2019, 14:251 «Шоу талантов» устроят участницы конкурса «Мисс Псков 2019» 24 ноября
22.11.2019, 14:240 «Дело Луначарского» с музыкантами групп «Слезы счастья» и МВВМ. ВИДЕО 22.11.2019, 14:100 В Бежаницах завершается капремонт Центра культуры 22.11.2019, 14:070 Средняя и младшая сестры, пострадавшие в страшном ДТП под Псковом, идут на поправку 22.11.2019, 13:490 Руководитель регоператора по обращению с ТКО в Псковской области рассказал о краже крышек мусорных контейнеров для ПЭТ-бутылок
22.11.2019, 13:470 Формы и методы работы с детьми по формированию правильной модели поведения на дороге обсудили в Себеже 22.11.2019, 13:370 Псковские депутаты хотят ужесточить контроль за работой школьных буфетов 22.11.2019, 13:333 Дело ясное, что дело темное 22.11.2019, 13:150 В ПсковГУ началась реализация проекта по бесплатному обучению граждан в рамках нацпроекта
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.