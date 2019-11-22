Общество

Жительницу Бежаниц уличили в фиктивной регистрации двух таджиков

В Бежаницах местная жительница подозревается в осуществлении по месту жительства фиктивной регистрации иностранных граждан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, в поселке Бежаницы не работающая местная жительница 1956 года рождения 31 октября текущего года в доме по улице Смольной осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Республики Таджикистан.

Она дала признательные показания. По данному факту сотрудниками МО МВД России «Бежаницкий» проводится проверка.