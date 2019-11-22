Общество

Осужденному жителю Гдовского района запретили посещать «разливайки»

В Гдовском районе прокуратура поддержала представлением уголовно-исполнительной инспекции в требованием о возложении на осужденного дополнительной обязанности.

Житель Гдовского района, осужденный мировым судьей судебного участка № 3 Гдовского района к 8 месяцам ограничения свободы, игнорируя порядок и условия отбывания наказания, допустил совершение административного правонарушения, за что был привлечен к административной ответственности по ст. 20.20 КоАП РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Гдовского района, за указанное заместитель начальника Псковского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области обратилась в суд с представлением о возложении на осужденного обязанности не посещать места реализации алкогольной продукции в розлив в пределах муниципального образования «Гдовский район».

Представление рассмотрено, поддержано прокурором, вынесено постановление Гдовского районного суда о возложении указанной обязанности на осужденного.