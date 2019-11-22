Общество

В Псковскую область не пустили 40 деревянных барабанов

В минувшие выходные при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на российско-белорусском участке Государственной границы Российской Федерации в фитосанитарном карантинном пункте пропуска «Лобок» должностные лица управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям выявили нарушения законодательства в сфере карантина растений при ввозе 40 штук деревянных барабанов для кабеля в разобранном виде.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий государственные инспекторы Управления установили, что барабаны следовали из Республики Беларусь в адрес юридического лица, зарегистрированного в Пскове, без фитосанитарного сертификата, подтверждающего происхождение, безопасность и фитосанитарное состояние подкарантинной продукции.

Ввоз 40 деревянных барабанов на территорию Российской Федерации запрещен.