Профилактические противопожарные рейды прошли в Псковской области

В связи с понижением температуры вырастает угроза возникновения пожаров в жилом секторе. Граждане начинают интенсивнее топить печи, использовать электронагревательные приборы. В целях недопущения пожаров сегодня, 23 ноября, сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области на территории всех муниципальных образований провели профилактические рейды.
Как сообщается на сайте управления, в ходе рейдов с гражданами велись профилактические беседы, распространялись листовки профилактического характера и осуществлялись противопожарные инструктажи, также проводились осмотры отопительных печей. Государственные инспекторы по пожарному надзору рекомендовали гражданам приобрести и установить в домах и квартирах автономные пожарные извещатели, ведь пожар проще предупредить.
Также в ходе рейдов особое внимание уделялось профилактике детской шалости с огнем.
Главное управление МЧС России по Псковской области еще раз напоминает:
- не оставляйте без присмотра топящиеся печи и камины, а также поручайте надзор за ними малолетним детям;
- не располагайте топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе, а также вблизи печей и непосредственно на их поверхности;
- не применяйте для розжига печей и каминов бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие вещества;
- не топите углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
-не топите печь дровами, по длине не вмещающимися в топку;
- не используйте вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.
Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду и дрова, складывать и ставить около нее различные горючие материалы.
«Уважаемые граждане! Просим вас соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электронагревательных приборов и эксплуатации печей. Не перегружайте электросеть, следите за исправностью электроприборов, не оставляйте их без присмотра», - призывают псковичей в МЧС.