Общество

Профилактические противопожарные рейды прошли в Псковской области

В связи с понижением температуры вырастает угроза возникновения пожаров в жилом секторе. Граждане начинают интенсивнее топить печи, использовать электронагревательные приборы. В целях недопущения пожаров сегодня, 23 ноября, сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области на территории всех муниципальных образований провели профилактические рейды.

Как сообщается на сайте управления, в ходе рейдов с гражданами велись профилактические беседы, распространялись листовки профилактического характера и осуществлялись противопожарные инструктажи, также проводились осмотры отопительных печей. Государственные инспекторы по пожарному надзору рекомендовали гражданам приобрести и установить в домах и квартирах автономные пожарные извещатели, ведь пожар проще предупредить.

Также в ходе рейдов особое внимание уделялось профилактике детской шалости с огнем.

Главное управление МЧС России по Псковской области еще раз напоминает:

- не оставляйте без присмотра топящиеся печи и камины, а также поручайте надзор за ними малолетним детям;

- не располагайте топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе, а также вблизи печей и непосредственно на их поверхности;

- не применяйте для розжига печей и каминов бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие вещества;

- не топите углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

-не топите печь дровами, по длине не вмещающимися в топку;

- не используйте вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду и дрова, складывать и ставить около нее различные горючие материалы.

«Уважаемые граждане! Просим вас соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электронагревательных приборов и эксплуатации печей. Не перегружайте электросеть, следите за исправностью электроприборов, не оставляйте их без присмотра», - призывают псковичей в МЧС.