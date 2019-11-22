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Общество

Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере

23.11.2019 19:50|ПсковКомментариев: 0

В ночь на 23 ноября над акваторией Тихого океана сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422», сообщили в Министерстве обороны, передает ТАСС.

Этот военный спутник, разработанный НПО им. Лавочкина, был доставлен на орбиту ракетой-носителем «Молния-М», запущенной с космодрома Плесецк в 2006 году. Спутник предназначен для предупреждения о ракетном нападении.

«Схождение с орбиты фрагментов космического объекта произошло 23 ноября в 01:15 над акваторией Тихого океана», - заявили в Минобороны. Как отмечает телеканал «Звезда», аппарат выработал свой ресурс.

В январе этого года в атмосфере сгорел российский спутник «Космос-2430», запущенный на орбиту в 2007 году. В командовании Воздушно-космических сил России тогда поясняли, что спутник сгорел в плотных слоях атмосферы над Атлантическим океаном на высоте около 100 км. Там также утверждали, что планово вывели «Космос-2430» с орбиты.

Аппараты были частью системы «Око» по обнаружению запусков межконтинентальных баллистических ракет.

Источник: Псковская Лента Новостей
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