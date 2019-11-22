Общество

Пскович пожаловался на пьяных людей, лежащих рядом с лицеем №22

Пскович пожаловался на пьяных людей, лежащих рядом с лицеем №22. Соответствующая жалоба опубликована на сайте губернатор60.рф.

«У меня в ПТПЛ №22 ходят два ребенка, и им приходится проходить мимо злостных заведений! В здании по адресу Алтаева, 1А есть два заведения (какой-то бар по разливу спиртного и магазин по продаже спиртного). Возникает вопрос, а рядом со школой разве можно таким заведениям находиться по соседству?», - отмечает автор обращения.

«Наши дети идут мимо и наблюдают картину, как валяются пьяные люди (то побитые, то грязные и т.д., а иногда данный контингент и отношения выясняет). Ни у кого не возникала мысль, что эти пьяницы могут схватить ребенка и покалечить? Мы же не знаем, что у них в голове! Я хочу, чтоб со школой такого соседства не было! Я хочу, чтоб мои дети не видели этого ужаса», - заключил пскович.