Общество

Что говорит статистика о псковских матерях?

Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. Этот праздник призван подчеркнуть роль женщины-матери в решении демографической проблемы, воспитании подрастающего поколения. В пресс-службе Псковстата Псковской Ленте Новостей рассказали, что территориальному статистическому ведомству известно о женщинах-матерях Псковской области.

По оценке, на начало 2019 года в Псковской области проживало 133,6 тысячи женщин репродуктивного возраста (21,1% всего населения). В наиболее активном детородном возрасте (20-34 года) находилось 54,8 тысячи женщин. В 2018 году удельный вес младенцев, рожденных женщинами данного возраста, составил 78,8% от общего количества родившихся.

В 2018 году матерями впервые стало 2,2 тысячи женщин. У молодых мам в возрасте до 20 лет родилось 186 детей (3,2% от всех родившихся), у женщин 20-34 лет – 1,9 тысячи младенцев (31,9%), у новоиспеченных мам 35 лет и старше – 159 (2,7%).

Смотрите также Что говорит статистика о псковских мужчинах?

В 2018 году, по сравнению с предыдущим годом, отмечалось повышение рождаемости у женщин 30-34 лет (на 1,6%), 33-39 лет – на 11,6%. Из числа женщин, родивших в прошлом году, самой старшей было 49 лет.

Хотя многоплодные роды – редкое явление, на Псковщине по сравнению с 2017 годом их число увеличилось с 57 до 92 случаев в 2018 году.

Без сомнения, уровень жизни влияет на рождаемость. Благодаря проводимой в стране демографической политике сохраняется тенденция роста числа повторных родов.

Так, из общего числа родившихся в 2018 году вторые дети в семье составляют 39,4%, что больше, чем количество первенцев, число которых составляет 37,8% от общего числа новорожденных, 15,1% составляли третьи, 4,5% – четвертые, 3,1% – пятые и более. Тогда как в 2017 году 39,3% составляли вторые дети, 38,8% – первенцы, 14,7% – третьи, 4,2% – четвертые, 2,9% – пятые и более.

Свидетельством повышения престижа семьи и укрепления брачно-семейных отношений является увеличение рождения детей у женщин, состоящих в зарегистрированном браке (76,7% от всех родившихся), но, вместе с тем, почти каждый четвертый младенец в 2018 году родился вне брака.

Более полная и точная информация о социально-демографических характеристиках всех категорий населения будет получена после проведения Всероссийской переписи населения 2020 года. Вопрос рождаемости чрезвычайно важен, он изучается не только по оперативным статистическим данным, но и в ходе переписей населения. И при переписи 2020 года каждую женщину спросят о числе рожденных ею детей, подчеркнули в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Псковской области обязательна.