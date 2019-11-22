Общество

Власти Великих Лук: Быть матерью - большое счастье и огромная ответственность

Глава города Великие Луки Николай Козловский и глава администрации города Великие Луки Любовь Романова поздравляют великолучан с Днем матери.

«Примите слова благодарности и признательности за свой великий материнский труд – неустанный и самоотверженный.

Быть матерью – большое счастье и огромная ответственность. Достойно воспитать детей, вырастить настоящих патриотов и граждан страны – это задача общегосударственного значения. Мамы сохраняют и передают подрастающему поколению семейные традиции, нравственные ценности и идеалы, создают домашний уют, дарят детям заботу и внимание.

Понимая всю важность материнского труда, наше государство сегодня планомерно реализует политику, направленную на всестороннюю поддержку материнства и детства, улучшение демографической ситуации.

В Великих Луках большое внимание оказывают поддержке многодетных семей, обеспечению маленьких великолучан местами в детских садах и школах, созданию комфортной городской среды. В городе проводится капитальный ремонт образовательных учреждений, строятся новые школы и детские сады, современные спортивные комплексы, во дворах обустраиваются площадки для игр и занятий спортом.

Все великолучанки, воспитывающие или воспитавшие детей, достойны огромного уважения. Многие из вас с успехом совмещают материнские обязанности с трудом на производстве, в городских организациях, учреждениях образования, медицины, культуры, с общественной работой. Особой благодарности заслуживают матери, которые отдают свою любовь и заботу приёмным детям.

Уважаемые мамы и бабушки, жительницы города Великие Луки!

Пусть в ваших домах всегда царят мир, уют и согласие! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, добра и хорошего, праздничного настроения!» - говорится в тексте поздравления.