Общество

Росгвардия поздравляет с Днем матери: Для каждого из нас мама - это ангел-хранитель

Сегодня отмечается Международный День матери. Среди военнослужащих и сотрудников Росгвардии немало представительниц прекрасного пола, которые успешно совмещают службу и воспитание детей и наряду с воинскими и специальными званиями с гордостью носят звание мамы. Оно, без сомнения, является главным словом в судьбе каждого человека.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, в десятках городов страны во всех округах войск национальной гвардии РФ в преддверии праздника прошла череда культурных и социально значимых мероприятий в рамках Всероссийской акции «Мама, я тебя люблю!».

С особым трепетом и вниманием по обыкновению отнеслись в войсках к организации и проведению встреч со вдовами и матерями боевых товарищей, погибших при исполнении служебного и воинского долга. Чествование матерей погибших военнослужащих и сотрудников состоялось в Екатеринбурге и Озерске, Мурманске и Санкт-Петербурге, Пскове и Перми, Твери и Липецке.

В Краснодарском крае, Ростовской области, Астрахани и Волгограде росгвардейцы совместно с представителями ветеранских организаций навестили вдов и матерей - для них так важно внимание и память об ушедших в вечность мужьях и сыновьях.

В Ростовском музыкальном театре состоялся торжественный приём многодетных матерей. В нём приняли участие жёны военнослужащих управления Южного округа Росгвардии - Марина Коцуба, у которой пятеро детей, а также Екатерина Шепилова и Елена Артамонова – они четырежды мамы.

Стоит отметить, что сегодня в Росгвардии более 15 000 многодетных семей. 54 из них – семьи военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

В Москве и Санкт-Петербурге, на Сахалине и в Хабаровске, в Благовещенске и Краснодаре, в Феодосии и Оренбурге, в Калмыкии и Адыгее многодетных мам и родственников погибших пригласили на праздничные концерты в филармонии и культурные центры.

В далёком поселке Билибино за полярным кругом семьи военнослужащих и сотрудников Росгвардии приняли участие в творческом конкурсе «Крылья ангела», который проводится на Чукотке ко Дню матери. Дети из многодетных семей рисовали ангела - символ мира и любви. Для них это мама, оберегающая с первых дней жизни.

Юные участники конкурсов детского рисунка, которые прошли по инициативе теруправлений Росгвардии в разных уголках страны, вдохновили своих мам позитивными эмоциями и показали высокий уровень художественного мастерства.

В воинских частях и соединениях Росгвардии по случаю праздника были проведены также литературно-музыкальные вечера и семейные встречи. А военнослужащие по призыву отправили своим мамам по почте открытки с душевными поздравлениями.

«Не забывайте матерей», - словами известного стихотворения обратились к зрителям с телеэкрана военнослужащие дивизии им.Ф.Э.Дзержинского. Ко Дню матери с их участием был снят трогательный и до боли пронзительный видеоклип, который вышел в эфир на телеканале «360».

Для каждого из нас мама – это ангел-хранитель, источник сил и надёжная опора. Благодаря её поддержке, служба идёт легче, а в делах всегда сопутствует успех.





