Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Вкусные мероприятия
Здоровый хлеб со скидкой
Григорий Лепс в Ледовом дворце
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Старт «недели №1»
Монобизнес vs. многопрофильность
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
Где отпраздновать корпоратив?
«Бригадный Подряд» в Пскове
Мембранные сапоги Nordman
Андрей Левшинов. Поток и энергетика
Да будет свет!
Новогодние программы для детей
Путь к сердцу машины
Онлайн-конференция для псковских НКО
Плати за ЖКУ удобно
 
 
 
ещё Общество 22.11.2019 13:333 Дело ясное, что дело темное 24.11.2019 13:300 В Пскове обсуждают проект строительства завода «Титан-Полимер» 24.11.2019 13:290 Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства 24.11.2019 12:560 Хамелеон коту не товарищ: псковичка привезла своих животных на Первый канал 24.11.2019 11:430 Буква Ё возвращена в названия двух сотен новгородских деревень 24.11.2019 11:330 Росгвардия поздравляет с Днем матери: Для каждого из нас мама - это ангел-хранитель
 
 
 
Самое популярное 22.11.2019 08:5313 Бузова в трусах выскочила на набережную Петербурга 23.11.2019 20:560 Мать расчлененной профессором Соколовым аспирантки назвала мотив убийства 21.11.2019 11:564 Директор справочной службы 053 Денис Болышев ушел из жизни 21.11.2019 23:107 Фотофакт: Прокуратура Пскова «рзъясняет»? 22.11.2019 10:2535 Завод «Титан-Полимер» получил разрешение на строительство производства БОПЭТ-пленок
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства

24.11.2019 13:29|ПсковКомментариев: 0

Врач Франциска Рубин отметила, какие продукты могут заменить лекарства и позволят укрепить здоровье. Об этом она рассказала журналу Focus.

Медик уверена: если питаться правильно, многих болезней можно избежать, а на дорогостоящие лекарства тратиться не придется. Однако Рубин предупреждает: в некоторых случаях альтернативы медикаментам нет.

Врач выделила десять наиболее полезных продуктов: овес, мед, имбирь, картофель, капусту, куркуму, масла, соль, лимон и лук. При этом их можно не только употреблять в пищу, но и делать маски и компрессы для лечебного эффекта, пишет РИА Новости. 

Так, для здоровья кишечника чрезвычайно важны овсянка и капуста. Овес понижает уровень холестерина и благодаря клетчатке помогает в профилактике рака, капуста же позволит облегчить пищеварение. Кроме того, она полезна для зрения.

При наружном применении отвар из овса успокаивает кожу. Рубин порекомендовала использовать его при нейродермите.

Особое внимание Франциска Рубин уделила дезинфицирующим свойствам меда и соли. По ее словам, мед незаменим при бронхите, а компрессы с ним - при артрозе. Ванночки с соленой водой она посоветовала больным подагрой.

Врач отметила, что не представляет себе зимы без имбиря. Особенно она ценит его бодрящий эффект и пользу для сосудов.

Среди положительных эффектов Рубин выделила разжижение крови, снижение уровня сахара и холестерина и пользу для пищеварения. Кроме того, имбирное обертывание полезно для почек.

Растительные масла позволят укрепить здоровье сердца, уверена Рубин. По словам врача, ложка оливкового помогает укрепить сосуды, а льняное предотвращает образование тромбов. Помимо этого, маслом тимьяна можно растереть грудную клетку при бронхите.

При головной боли Рубин порекомендовала пить кофе с лимоном. Еще этот цитрус смягчает ороговевшую кожу на локтях и стопах.

При прыщах и сыпи врач посоветовала делать маски из меда и куркумы. При приеме внутрь эта пряность действует против воспалительных процессов в организме. По мнению Рубин, это позволяет снизить риск онкологических заболеваний.

Луковый суп полезен для борьбы с циститом, а вареный картофель поможет избавиться от изжоги.

«У нас в холодильниках есть средства от многих болезней», - заключила врач.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каким вы видите будущее российско-белорусских отношений?
В опросе приняло участие 599 человек
24.11.2019, 13:530 Пскович пытался вынести из магазина товары бытовой химии 24.11.2019, 13:300 В Пскове обсуждают проект строительства завода «Титан-Полимер» 24.11.2019, 13:290 Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства 24.11.2019, 13:050 Не в дружбу, а в службу
24.11.2019, 12:560 Хамелеон коту не товарищ: псковичка привезла своих животных на Первый канал 24.11.2019, 12:310 Полиция продолжает поиски великолучанина, пропавшего 22 марта 24.11.2019, 12:031 ГИБДД призывает псковских водителей не быть самоуверенными 24.11.2019, 11:430 Буква Ё возвращена в названия двух сотен новгородских деревень
24.11.2019, 11:330 Росгвардия поздравляет с Днем матери: Для каждого из нас мама - это ангел-хранитель 24.11.2019, 11:130 Московский Музей Победы пригласил школьные музеи Псковской области стать участниками нового проекта 24.11.2019, 10:420 Власти Великих Лук: Быть матерью - большое счастье и огромная ответственность 24.11.2019, 10:310 Что говорит статистика о псковских матерях?
24.11.2019, 10:210 О московском детстве, учебе во ВГИКе и своем пути к Богу и монашеству рассказал митрополит Тихон в фильме из цикла «Лица Церкви». ВИДЕО 24.11.2019, 09:2410 Михаил Сутягинский: Наш проект принесет региону только пользу и откроет новые возможности для псковичей 24.11.2019, 09:060 День матери отмечают в России 23.11.2019, 22:184 Пскович пожаловался на пьяных людей, лежащих рядом с лицеем №22
23.11.2019, 21:121 Представитель музея-заповедника «Михайловское» приняла участие в I Международных Паскевичских чтениях 23.11.2019, 20:560 Мать расчлененной профессором Соколовым аспирантки назвала мотив убийства 23.11.2019, 20:210 В Пскове чествовали «юных дарований Псковщины» и стипендиатов губернатора среди одаренной молодежи. ФОТО 23.11.2019, 19:500 Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере
23.11.2019, 19:070 Житель Ленобласти приговорен к году ограничения свободы за угон автомобиля в Гдовском района 23.11.2019, 18:350 В Минтрансе не ожидают возобновления чартеров между Россией и курортами Египта в 2019 году 23.11.2019, 18:040 Профилактические противопожарные рейды прошли в Псковской области 23.11.2019, 17:420 Андрей Турчак сообщил о создании в исполкоме «Единой России» проектного офиса для работы на выборах
23.11.2019, 17:372 Мэр пережившего мощнейшее наводнение города Тулуна попал в серьезное ДТП 23.11.2019, 17:063 В Псковскую область не пустили 40 деревянных барабанов 23.11.2019, 16:580 У секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака появились новые заместители 23.11.2019, 16:397 Позитивные ощущения остались у Александра Братчикова от съезда «Единой России»
23.11.2019, 16:301 Осужденному жителю Гдовского района запретили посещать «разливайки» 23.11.2019, 16:194 Михаил Ведерников: Будем руководствоваться принципами работы, озвученными на съезде «Единой России» 23.11.2019, 16:150 Первая конференция регентов, руководителей хоров воскресных школ и церковных певчих пройдет в Псковской области 23.11.2019, 16:017 Александр Котов: «Единая Россия» – ведущая политическая сила, которая оказывает поддержку всем инициативам президента
23.11.2019, 15:505 «Вор в законе», «коронованный» в Псковской области, объявлен в розыск 23.11.2019, 15:290 Медведев предложил укрупнить партийные проекты «Единой России» 23.11.2019, 15:030 Российские фигуристки выиграли все этапы Гран-при в одиночном катании 23.11.2019, 14:530 Минтруд разъяснил правила досрочного выхода на пенсию при потере работы
23.11.2019, 14:4914 Медведев: Если кто-то стесняется быть в рядах «Единой России», лучше выйти из них 23.11.2019, 14:3820 Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников, добиваясь нужных для граждан решений 23.11.2019, 14:213 «Единая Россия» создаст Правозащитный центр для граждан 23.11.2019, 14:140 Открытый турнир по самбо «Память» прошел в Великих Луках
23.11.2019, 13:571 Проект псковских специалистов по организации общения бизнеса стал одним из лучших 23.11.2019, 13:400 Псковичей ждет морозное воскресенье 23.11.2019, 13:283 Александр Козловский поделился своими ожиданиями от XIX съезда партии «Единая Россия» 23.11.2019, 13:1011 Татьяна Ефимова: Задача всех единороссов - думать, как улучшить жизнь людей
23.11.2019, 13:090 Псковичей предупреждают о приближении периода ледостава 23.11.2019, 13:070 XIX съезд «Единой России» открылся в Москве 23.11.2019, 12:500 Конференция, посвященная 75-летию Великолукской области, прошла в Великих Луках 23.11.2019, 12:332 Жительницу Бежаниц уличили в фиктивной регистрации двух таджиков
23.11.2019, 12:160 Куратор доброхотского движения в «Михайловском»: За сезон добровольные помощники музея выполнили внушительный объем работы 23.11.2019, 11:571 Соседки по несчастью 23.11.2019, 11:420 Устанавливаются очевидцы ДТП, произошедшего на Коммунальной 20 ноября 23.11.2019, 11:301 Регионам выделят почти 339 млн рублей на празднование Дня Победы
23.11.2019, 11:161 Студенты Псковского колледжа искусств посетили Санкт-Петербургский Международный культурный форум 23.11.2019, 10:581 В ИК-4 прошло офицерское собрание 23.11.2019, 10:390 «Юные дарования Псковщины» выступят в БКЗ Псковской филармонии 23.11.2019, 10:260 Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу
23.11.2019, 10:110 Псков вошел в пятерку самых дешевых направлений на Новый год 23.11.2019, 09:534 XIX съезд партии «Единая Россия» пройдет сегодня в Москве 23.11.2019, 09:390 На следующей неделе выездную диспансеризацию и вакцинацию можно будет пройти на «Маяке» 22.11.2019, 22:4216 Путин потребовал добиться роста экономики в ближайшие три года
22.11.2019, 22:190 Студенты ПсковГУ сразятся в ночном турнире по DOTA 2 и CS:GO 22.11.2019, 21:530 «Роскосмос» предупредил о летящем к Земле астероиде 22.11.2019, 21:360 Псковская и Ленинградская области заключили соглашение в сфере туризма 22.11.2019, 21:140 Слет пушкинских доброхотов пройдет в «Михайловском»
22.11.2019, 20:550 Отправиться на новогодних каникулах к православным святыням Кронштадта и Петербурга приглашают псковичей 22.11.2019, 20:342 «Акценты» Донецкого: В ожидании новых вождей и пешеходного центра Пскова 22.11.2019, 20:241 «Дети войны» и «Патриоты Псковского края» просят губернатора восстановить память о зверствах фашистов и власовцев 22.11.2019, 20:020 В Пскове определены лучшие социальные проекты года
22.11.2019, 19:381 Рейтинг политической активности. 15-22 ноября 22.11.2019, 19:190 Каждый второй российский заемщик отдает за кредиты большую часть своих доходов 22.11.2019, 18:580 Псковские медиа: Новые формы коммуникации (новые медиа) 22.11.2019, 18:460 Великолукский суд вынес приговор бомжу, задержанному при похищении сумки с вещами на 70 тысяч рублей
22.11.2019, 18:340 Стейк-хаус «Филей» приглашает псковичей на фирменные стейки за рубль 22.11.2019, 18:230 Псковская область намерена привлечь еще 2 кредита с лимитами по миллиарду рублей на покрытие дефицита бюджета 22.11.2019, 18:101 Псковская епархия подготовит документы по планировке территории улицы Воеводы Шуйского 22.11.2019, 18:0910 Тамара Шулакова о строительстве АЗС у Мирожского монастыря: Свободу памятникам! Дайте им обзор, наконец
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.