Общество

Оксана Федорова рассказала о Дне матери

Фото: Инстаграм.

Уроженка Пскова, телеведущая Оксана Федорова по воскресеньям ведет в своем Инстаграм «разговор по душам», и сегодня в этой рубрике она не только поздравила всех с Днем матери, но и провела ликбез - напомнила об истоках этого праздника.

«Впервые же праздник День матери (именно под таким названием) был проведён 30 октября 1988 года в школе № 228 города Баку, его автор - Эльмира Джавадовна Гусейнова, учитель русского языка и литературы, ныне проживает в городе Ставрополь», - написала Оксана, сообщает «МК в Пскове».

О празднике тогда рассказали многие газеты, а учительница поддерживала эту традицию ежегодно. Официально День матери начали отмечать в 1998 году.