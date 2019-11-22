Общество

Госдума в декабре рассмотрит законопроект о проверке сотрудников Росгвардии на «детекторе лжи»

Госдума планирует в следующем месяце обсуждение законопроекта, который вводит обязательную проверку военнослужащих Росгвардии на полиграфе, сообщил «Интерфаксу» один из разработчиков закона, член комитета по безопасности и борьбе с коррупцией Александр Хинштейн.

«От правительства должен поступить отзыв на законопроект, они установили дату - до 29 ноября, и после, в декабре, мы приступим к обсуждению», - сказал Хинштейн в воскресенье «Интерфаксу».

Законопроект (№ 814723-7) о внесении изменений и дополнений в законы «О войсках национальной гвардии РФ» и статью 51 закона «О воинской обязанности и военной службе» был разработан членами комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией, и поступил в Госдуму в октябре.

Разработчики предложили установить «обязанность военнослужащих, сотрудников, работников и служащих Росгвардии проходить проверку с использованием полиграфа, а также представлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности Росгвардии».

«Отказ от прохождения проверки или от предоставления необходимой информации будет являться основанием для увольнения», - предлагают авторы.

Они также предложили ввести «обязанность прохождения проверки с использованием полиграфа на граждан, поступающих на службу (работу) в Росгвардию». Порядок, случаи и сроки проведения таких проверок и представления информации будут определяться директором Росгвардии.

Авторы законопроекта считают, что «предлагаемые меры позволят усилить работу по профилактике правонарушений, в том числе, коррупционной направленности, а также по выявлению противоправных действий со стороны личного состава Росгвардии, обеспечат совершенствование кадрового отбора, особенно при выдвижении на начальствующие и командные должности».

В настоящий момент аналогичная проверка на полиграфе установлена для военнослужащих, гражданского персонала и граждан, поступающих на военную службу (работу) в органы безопасности.