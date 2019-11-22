Общество

Синоптики рассказали о последствиях арктического вторжения

«Сухое» арктическое вторжение, резко понизившее температуру в европейской части России, угрожает растениям и другим посадкам на участках жителей, сообщает портал «Метеовести».

Специалисты центра «Фобос» подчеркнули, что пришедшие заморозки особенно опасны из-за отсутствия снежного покрова.

Метеорологи посоветовали укрыть растения еловыми ветками, засыпать опилками или завернуть укрывным материалом.

В результате арктического вторжения температурный режим оказался почти на четыре градуса ниже нормы. В Москве последнее «сухое» вторжение наблюдалось в 2014 году.