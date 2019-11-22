Общество

Псковичка пожаловалась на вечные лужи в своем дворе

На отсутствие ливневки и уклона во дворе на ул. Гагарина, 7 в Пскове пожаловалась местная жительница. На портале губернатор60.рф она посетовала: «Почему мы платим за кап. ремонт, а дворовая территория в таком состоянии? Сделайте ливневку... Посчитайте, сколько стоит откачивать воду каждый день или один раз благоустроить двор».

Как сообщает «МК в Пскове», глава администрации Пскова Александр Братчиков ответил, что решение проблемы водоотвода дворовой территории по ул. Гагарина, 7 требует комплекса мероприятий, они дорогостоящие, а средств на это в бюджете города на 2019 год не предусмотрено.

Он напомнил, что существует программа, по которой псковичи сами могут благоустраивать свои дворы. Она называется «Формирование современной городской среды», и на портале администрации Пскова есть все документы с пояснениями, как принять участие в программе и получить деньги на решение проблем двора.