В Печорском районе снег и огромные сосульки

Снег лежит в парке активного отдыха «Мальская долина», который находится в Печорском районе Псковской области. Как сообщает «МК в Пскове», в соцсети парка размещены фото, на которых домик в парке буквально утопает в снегу и увешан метровыми сосульками.
Фото: аккаунт парка Вконтакте.
Происхождение снега легко объяснить - в парке работает снежная пушка, готовят склоны для любителей зимних видов спорта.
Фото: аккаунт парка Вконтакте.
При сохранении минусовых температур спуски будут готовы через несколько недель.