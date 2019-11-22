Общество

В Печорском районе снег и огромные сосульки

Снег лежит в парке активного отдыха «Мальская долина», который находится в Печорском районе Псковской области. Как сообщает «МК в Пскове», в соцсети парка размещены фото, на которых домик в парке буквально утопает в снегу и увешан метровыми сосульками.

Фото: аккаунт парка Вконтакте.

Происхождение снега легко объяснить - в парке работает снежная пушка, готовят склоны для любителей зимних видов спорта.

Фото: аккаунт парка Вконтакте.

При сохранении минусовых температур спуски будут готовы через несколько недель.