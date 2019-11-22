Общество

В Великих Луках прошла открытая репетиция художественного руководителя Сводного хора Псковской области диакона Александра Амерханова

21 ноября в великолукском Центре эстетического воспитания состоялась открытая репетиция регента Псково-Печерского монастыря, художественного руководителя Сводного хора Псковской области, диакона Александра Амерханова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии, мероприятие, в котором приняли участие юные исполнители из музыкальных школ города г.Великие Луки и хор мальчиков Центра эстетического воспитания, состоялось в рамках реализации Национального проекта «Культура» при поддержке министерства культуры РФ, комитета по культуре Псковской области, Псковского областного центра народного творчества и Псковской митрополии.

В ходе репетиции ребята работали над хоровой версией гимна Псковской области, чтобы к новогодним праздникам представить ее широкой общественности.

Предполагается, что следующая открытая репетиция диакона Александра Амерханова состоится 26 ноября в Печорах, в ходе Первой научно-практической конференции регентов, руководителей хоров воскресных школ и церковных певчих. В мероприятии, проходящем в Паломническом центре Псково-Печерского монастыря и Пскове с 26 по 27 ноября, примут участие порядка 50 регентов и руководителей хоров Псковской области, а также известные профильные специалисты. Откроет научно-практическую конференцию митрополит Псковский и Порховский Тихон.