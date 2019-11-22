Общество

Псковская частная охранная организация оштрафована за нарушение законодательства об охране труда

Прокуратура Псковского района провела проверку соблюдения трудового законодательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что ООО ЧОО «Зенит Плюс» допущены нарушения требований законодательства об охране труда, выразившиеся в ненадлежащей организации и проведения инструктажа работников общества, а также нарушения требования трудового законодательства в части не отражения в трудовых договорах обязательных условий – условия труда на рабочем месте.

В этой связи материалы прокурорской проверки направлены в Государственную инспекцию труда в Псковской области для решения вопроса о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

Постановлениями Государственной инспекции труда в Псковской области должностное лицо - руководитель ООО ЧОО «Зенит Плюс» признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 3 и частью 4 статьи 5.27.1 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде штрафов в размере 15 тыс. рублей и 10 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, юридическое лицо - ООО ЧОО «Зенит Плюс», признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ, и подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.