Хлеб «Золотое зернышко» и печенье «Щелкунчик» со скидками можно приобрести в магазинах «Псковского хлебокомбината»

Сегодня, 25 ноября, стартует вторая акционная неделя в булочной-кондитерской «Псковского хлебокомбината».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии, на этот раз ее героями становятся хлеб «Золотое зернышко» и печенье «Щелкунчик».
«Золотое зернышко» - это заварной сорт хлеба с красным эстонским солодом и пророщенным зерном ржи. Сладковато-пряный мякиш по достоинству оценят ценители настоящего прибалтийского хлеба, а пророщенные зерна ржи не только очень полезны для организма, но и очень вкусные.
«Щелкунчик» - это новый сорт сдобного печенья с нежным карамельным вкусом и семенами подсолнечника.
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