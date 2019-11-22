Общество

Хлеб «Золотое зернышко» и печенье «Щелкунчик» со скидками можно приобрести в магазинах «Псковского хлебокомбината»

Сегодня, 25 ноября, стартует вторая акционная неделя в булочной-кондитерской «Псковского хлебокомбината».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии, на этот раз ее героями становятся хлеб «Золотое зернышко» и печенье «Щелкунчик».

«Золотое зернышко» - это заварной сорт хлеба с красным эстонским солодом и пророщенным зерном ржи. Сладковато-пряный мякиш по достоинству оценят ценители настоящего прибалтийского хлеба, а пророщенные зерна ржи не только очень полезны для организма, но и очень вкусные.

«Щелкунчик» - это новый сорт сдобного печенья с нежным карамельным вкусом и семенами подсолнечника.

Спешите приобрести новинки по выгодной цене во всех торговых точках «Псковского хлебокомбината».