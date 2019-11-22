Общество

В ЕГЭ предложили добавить задания на креативное мышление

Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев предложил дополнить Единый госэкзамен (ЕГЭ) заданиями на развитие креативного мышления у подростков, сообщает «Интерфакс».

По мнению Сергеева, задания на креативность позволят сделать так, чтобы старшеклассники больше занимались творчеством и меньше заучиванием материала. Сергеев считает, что подростки в 11 классе перестают расширять свой кругозор, а только концентрируются на выбранных экзаменах, забывая, про все остальные предметы.

Он отметил, что в настоящее время экзамен не позволяет тренировать школьников на развитие творческого и креативного начала.

«Зубрежка - это неправильно», - заключил Сергеев.