Общество

В ИК-2 наладили производство мяса говядины

В рамках самообеспечения продуктами питания учреждений уголовно-исполнительной системы Псковской области между УФСИН России по Псковской области и исправительной колонией №2 (деревня Крюки) был заключен государственный контракт на поставку мяса говядины. Для этого в начале лета 2019 года исправительное учреждение закупило двадцать голов молодняка бычков Голштинской породы для откорма.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, бычки находились в стойловом содержании до ноября 2019 года. Доращивание молодняка поспособствовало увеличению объемов выпускаемой продукции и созданию новых рабочих мест для осужденных. Так, на работы по уходу за молодняком было трудоустроено двое осужденных.

Для снижения затрат на производство мяса говядины использовались собственные сочные корма (мелкий картофель).

По итогам производственной деятельности получено более 2 тонн первосортного мяса говядины, которое будет использовано для внутрисистемных нужд.