Общество

Как стать руководителем крупного проекта до 30 лет: третья лекция в рамках проекта «Спичка» Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, продолжает проект «Спичка» – мастер-классы и лекции от тех, кто сделал хобби своей профессией и готов делиться с аудиторией секретами успеха. Третья лекция пройдет в Псковской филармонии 27 ноября. Своей историей поделится ее директор Елизавета Барышникова. Уникальность лекции еще и в том, что все общение будет проходить на сцене Большого зала филармонии, сообщили Псковской Ленте Новостей в Tele2.

Первая лекция «Спички» прошла 30 октября в галерее «ЦЕХ», перед аудиторией выступил известный популяризатор спорта Александр Кузьмин. Он рассказал, как создать личный бренд, и успешно продвигать его в социальных сетях. Спикером второй лекции стала тренер и автор занятий по командообразованию, лидерству, тайм-менеджменту и нетворкингу Олеся Назарой. 13 ноября, в офисе «Команда 2018» она научила участников лекции, как быть коммуникабельными в современном мире, правильно знакомиться и создавать устойчивую коммуникацию.

Лекция директора филармонии Елизаветы Барышниковой станет третьей в Пскове. Она расскажет, как стала успешным руководителем городского проекта в сфере культуры в 27 лет, с какими проблемами столкнулась, как вдохнула жизнь в старый проект, а самое главное - почему нужно любить свою работу, чтобы быть успешным.

Мероприятие пройдет 27 ноября в БКЗ филармонии. Послушать лекцию и задать вопросы спикеру может каждый желающий, для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на событие https://tele2-event.timepad.ru/event/1124806/ .

Напомним, лекторий и сообщество «Спичка» созданы мобильным оператором Tele2. Лекции проводят дважды в месяц по всей стране. Перед аудиторией выступают лучшие эксперты-практики города, в котором проводятся мероприятия.