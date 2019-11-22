Общество

Фермер из Псковской области вошел в число победителей конкурса «Социальный предприниматель-2019»

Проект фермера из Псковской области Анвара Зуфарова «Сыроварня в Бебешкино» вошел в число победителей конкурса проектов «Социальный предприниматель-2019», который прошел под эгидой фонда региональных социальных программ «Наше будущее».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, на этот раз беспроцентные займы получили 14 проектов из 13 регионов России (Москва, Московская область, Воронежская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Мордовия, Тюменская область, Тверская область, Ленинградская область, Республика Татарстан, Ярославская область, Псковская область, Костромская область, Республика Башкортостан) на общую сумму 32,5 млн рублей. Всего в 2019 году одобрено займов на сумму 63,5 млн рублей.

В настоящее время фермерское хозяйство Анвара Зуфарова находится в деревне Паниковичи Печорского района. Однако в рамках реализации своего проекта он планирует реализовать грандиозную цель – возродить деревню Бебешкино, которую последний житель покинул много лет назад. Для этого он планирует построить там новую сыроварню с производственной мощностью до 36 тонн в год, что создаст дополнительно 10 рабочих мест, повысит туристическую привлекательность местности и даст импульс к реализации других проектов в рамках программы развития деревни Бебешкино, разрабатываемой совместно с Псковским государственным университетом.

Добавим, конкурс «Социальный предприниматель» – ключевой механизм фонда региональных социальных программ «Наше будущее» по отбору проектов, получающих финансовую поддержку в виде беспроцентных займов. Заявки принимаются круглогодично в режиме онлайн. Итоги конкурса оглашаются два раза в год. Всего за время проведения конкурса фондом поддержано 254 проекта из 58 регионов России на общую сумму 653,2 млн рублей.