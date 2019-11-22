Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведут эфир Константин Калиниченко и Надежда Назаренко. Сегодня в центре их внимания прошедший в субботу XIX съезд партии «Единая Россия», официальное вступление Елены Полонской в должность главы города Пскова, перспективы появления АЗС вблизи памятника ЮНЕСКО, а также итоги недавней встречи по вопросу строительства завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино»: мнение власти, бизнеса, экспертов, общественников.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте мнение по обсуждаемым темам.