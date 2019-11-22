Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Онлайн-конференция для псковских НКО
Мембранные сапоги Nordman
Где отпраздновать корпоратив?
Да будет свет!
Вкусные мероприятия
Новогодние программы для детей
Старт «недели №1»
Путь к сердцу машины
Андрей Левшинов. Поток и энергетика
Монобизнес vs. многопрофильность
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
«Бригадный Подряд» в Пскове
Плати за ЖКУ удобно
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 22.11.2019 13:333 Дело ясное, что дело темное 25.11.2019 13:120 Псковский Росреестр: когда нужен нотариально удостоверенный договор? 25.11.2019 13:110 Запрет на проведение митингов и шествий вблизи административных зданий намерены исключить из регионального законодательства 25.11.2019 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 25.11.2019 12:250 Хлеб «Золотое зернышко» и печенье «Щелкунчик» со скидками можно приобрести в магазинах «Псковского хлебокомбината» 25.11.2019 12:030 Фермер из Псковской области вошел в число победителей конкурса «Социальный предприниматель-2019»
 
 
 
Самое популярное 22.11.2019 08:5313 Бузова в трусах выскочила на набережную Петербурга 23.11.2019 20:560 Мать расчлененной профессором Соколовым аспирантки назвала мотив убийства 23.11.2019 15:506 «Вор в законе», «коронованный» в Псковской области, объявлен в розыск 22.11.2019 10:2535 Завод «Титан-Полимер» получил разрешение на строительство производства БОПЭТ-пленок 24.11.2019 21:104 Случайные знакомые лишили псковского чиновника денег и имущества в центре Петербурга
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

25.11.2019 13:03|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведут эфир Константин Калиниченко и Надежда Назаренко. Сегодня в центре их внимания прошедший в субботу XIX съезд партии «Единая Россия», официальное вступление Елены Полонской в должность главы города Пскова, перспективы появления АЗС вблизи памятника ЮНЕСКО, а также итоги недавней встречи по вопросу строительства завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино»: мнение власти, бизнеса, экспертов, общественников.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте мнение по обсуждаемым темам.

Теги: #эхо москвы в пскове #Постскриптум
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каким вы видите будущее российско-белорусских отношений?
В опросе приняло участие 717 человек
25.11.2019, 14:180 В Пскове пройдут региональные детско-юношеские чтения «Храмы Псковской земли» 25.11.2019, 14:150 Почти 450 литров алкоголя изъято из островских кафе 25.11.2019, 14:080 Выставка художника-монументалиста Олега Кузнецова откроется в Доме ремесел 25.11.2019, 14:040 Фотофакт: В Пскове дорогу по Петровской загородили без предупреждения
25.11.2019, 13:540 Псковичка стала чемпионкой мира по всестилевому карате 25.11.2019, 13:460 Псковский «Геликон» выступил на концертах в Эстонии 25.11.2019, 13:381 Лев Шлосберг объявил об участии в выборах председателя партии «Яблоко» 25.11.2019, 13:120 Псковский Росреестр: когда нужен нотариально удостоверенный договор?
25.11.2019, 13:110 Запрет на проведение митингов и шествий вблизи административных зданий намерены исключить из регионального законодательства 25.11.2019, 13:040 Члены областного Геральдического совета поддержали принятие новых герба и флага Опочецкого района 25.11.2019, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 25.11.2019, 12:570 В отношении главы Печорского района возбуждено уголовное дело за оскорбление инспектора ДПС
25.11.2019, 12:460 Герб и эмблема появились у Государственного архива Псковской области 25.11.2019, 12:420 «Постскриптум»: Съезд «Единой России» и инаугурация главы Пскова 25.11.2019, 12:340 Детский конкурс творческих работ «Символ года-2020» стартовал в Пскове 25.11.2019, 12:290 В Пскове пенсионерка отравилась угарным газом при пожаре на Рельсовой
25.11.2019, 12:250 Хлеб «Золотое зернышко» и печенье «Щелкунчик» со скидками можно приобрести в магазинах «Псковского хлебокомбината» 25.11.2019, 12:250 Областной конкурс детских театральных коллективов «Театралика» состоится в ДДТ 25.11.2019, 12:170 Три бесплатных семинара пройдут в декабре на кафедре психологии и сопровождения развития ребенка ПсковГУ 25.11.2019, 12:030 Фермер из Псковской области вошел в число победителей конкурса «Социальный предприниматель-2019»
25.11.2019, 11:543 Михаил Ведерников призвал единороссов перейти от количества к качеству 25.11.2019, 11:450 Проекты четырех новых наград представили на Геральдическом совете Псковской области 25.11.2019, 11:410 Как стать руководителем крупного проекта до 30 лет: третья лекция в рамках проекта «Спичка» Tele2 25.11.2019, 11:262 В ИК-2 наладили производство мяса говядины
25.11.2019, 11:190 С надеждой встретиться вновь: экскурсионный центр «Троицкий» принимает гостей 25.11.2019, 11:070 Андрей Козлов предложил не учитывать численность работников сельхозпредприятия при отнесении к субъектам МСП 25.11.2019, 11:020 В ЕГЭ предложили добавить задания на креативное мышление 25.11.2019, 10:470 В России резко подорожают автомобили после Нового года
25.11.2019, 10:3215 Елена Полонская вступила в должность главы города Пскова 25.11.2019, 10:326 Александр Котов: Сейчас членам партии «Единая Россия», как никогда, важно объединить свои усилия 25.11.2019, 10:010 Пункты сбора гуманитарной помощи акции «Щедрый вторник» работают в Пскове. АДРЕСА 25.11.2019, 09:5715 Мы должны не править, а служить, это очень важно - Александр Козловский
25.11.2019, 09:491 Псковская частная охранная организация оштрафована за нарушение законодательства об охране труда 25.11.2019, 09:440 Духовник патриарха Кирилла возглавит завтра Божественную литургию в Троицком соборе 25.11.2019, 09:275 Политкомитет «Яблока» предложил съезду рассмотреть кандидатуры Рыбакова, Слабуновой и Шлосберга на пост председателя партии 25.11.2019, 09:160 Эксперты назвали размеры банковских депозитов россиян
25.11.2019, 09:163 В Пскове проходит семинар в рамках Высшей партийной школы «Единой России» 25.11.2019, 08:500 Водитель «Мазды» сбил девушку на улице Кузбасской дивизии в Пскове 25.11.2019, 08:440 Более половины россиян хотели бы завести двух и более детей, почти каждый десятый намерен остаться бездетным - опрос 25.11.2019, 08:430 В Великих Луках прошла открытая репетиция художественного руководителя Сводного хора Псковской области диакона Александра Амерханова
25.11.2019, 08:320 Жириновский предложил смягчить правила самообороны в России 25.11.2019, 08:140 Эксперты указали направления для туризма на Новый год 25.11.2019, 08:000 Власти снизят процент по кредитам для малого и среднего бизнеса 24.11.2019, 22:532 Туристы назвали причины редкого посещения ресторанов в поездах
24.11.2019, 22:320 Псковичка пожаловалась на вечные лужи в своем дворе 24.11.2019, 22:120 Названы основные ошибки при сезонной смене шин на автомобилях 24.11.2019, 21:450 Прокуратура выявила нарушения в одном из ювелирных магазинов Пскова 24.11.2019, 21:253 Дело экс-координатора «Открытой России» в Пскове и ее супруга, обвиняемых в сбыте наркотиков, передано в суд
24.11.2019, 21:210 Голая Волочкова вооружилась топором, прорубила купель и нырнула в ледяную воду. ВИДЕО 24.11.2019, 21:104 Случайные знакомые лишили псковского чиновника денег и имущества в центре Петербурга 24.11.2019, 21:050 В Пскове состоялся традиционный крестный ход. ФОТО 24.11.2019, 20:400 «Детское Евровидение - 2019» выиграла исполнительница из Польши
24.11.2019, 20:350 В Печорском районе снег и огромные сосульки 24.11.2019, 20:270 Названо опасное для здоровья число чашек кофе в день 24.11.2019, 19:550 Эксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть» 24.11.2019, 19:453 Туалет в Псковском кремле перестал пугать посетителей
24.11.2019, 19:100 Полиция оштрафовала Сергея Шнурова и Noize MC за мат на концерте 24.11.2019, 18:505 Казачьи песни, танцы, игры и забавы ждут псковичей на Дне казачьей культуры 30 ноября 24.11.2019, 18:3411 Игорь Савицкий о встрече по проекту завода «Титан-Полимер»: Я рад, что меня услышали 24.11.2019, 18:160 Виктор Остренко: Общественники будут настаивать на максимальной публичности в реализации проекта завода «Титан-Полимер»
24.11.2019, 18:130 Гражданин Беларуси заключен под стражу в Псковской области за дачу взятки 24.11.2019, 17:450 Псковичка повторно села за руль автомобиля в нетрезвом виде 24.11.2019, 17:170 Синоптики рассказали о последствиях арктического вторжения 24.11.2019, 16:4914 «Псковский завод Титан-Полимер» - о чем спорят общественники, бизнес и власть?
24.11.2019, 16:450 Каждый пятый работодатель в РФ готов отказать в приеме на работу претенденту с избыточным весом - опрос 24.11.2019, 16:105 Госдума в декабре рассмотрит законопроект о проверке сотрудников Росгвардии на «детекторе лжи» 24.11.2019, 15:400 Оксана Федорова рассказала о Дне матери 24.11.2019, 15:030 Морозная погода сохранится в Псковской области в понедельник
24.11.2019, 15:000 Житель Себежского района осужден за смерть своего пассажира 24.11.2019, 14:540 «Стихи природы» можно «перечитать» в Пушкинском Заповеднике 24.11.2019, 14:350 Древний Псков сквозь микроскоп: в Доме причта Троицкого собора состоялась презентация книги Алексея Вовина 24.11.2019, 14:072 Более 320 обращений в соцсетях оставили псковичи за неделю, большинство касалось ремонта и обслуживания дорог
24.11.2019, 13:530 Пскович пытался вынести из магазина товары бытовой химии 24.11.2019, 13:3020 В Пскове обсуждают проект строительства завода «Титан-Полимер» 24.11.2019, 13:290 Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства 24.11.2019, 13:058 Не в дружбу, а в службу
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.