Общество

Званый пир устраивает 28 ноября ресторан «Самовар»

Званый пир устраивает в четверг, 28 ноября, ресторан «Самовар» (Зональное шоссе, 46).

Как обещают устроители вечера, от обилия яств и напитков в неограниченном количестве точно будут трещать столы. В меню включены блюда и напитки, которые не позволят гостям впасть в осеннее уныние:

разсолье рукодельное

холодец старорусский

картофель по-деревенски

капуста квашеная тушеная

сало разного посола на темном хлебе

сельдь и кильки балтийские

судак, чиненный семгой и грибами доморощенными

буженина домашняя

икра из грибов лесных с печеными овощами

паштет из утки на топленом масле с вареньем луковым

молочный поросенок да на капусте квашеной под русские крепкие рукодельные напитки.

В роли Первого распорядителя пиршества выступит сам Алексей Севастьянов. Он расскажет почетным гостям байки о чудном месте - доме русской еды «Самовар», о предстоящих открытиях и даст испробовать самые лучшие свойские хмельные напитки под русские закуски.

Пиршество будет сопровождаться музыкой, пением, а также эксклюзивным скрипичным шоу и разными сюрпризами, которые свойственны широте души русской в гостеприимном доме «Самовар».



«Устоять невозможно. И до, и после», - обещают устроители званого ужина.



Добавим, данное мероприятие носит эксклюзивно-закрытый характер и требует предварительной записи. Записаться на званый пир можно в группе «Раздолье» «ВКонтакте» в комментариях к посту по ссылке https://vk.com/wall-117884757_753, указав свое имя и контактный телефон.

Вход на мероприятие - с 18.30.

Начало в 19.00

Стоимость участия - 2200 рублей на одну персону.

Количество мест ограничено.



Приезжайте согреваться, общаться, вкусно кушать, интересно слушать и отдыхать!



Ресторан «СамоВар»

Телефон 8 (8112) 294-747

Адрес: г. Псков, Зональное шоссе, 46.

Ваш отдых живет здесь!