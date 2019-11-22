Званый пир устраивает 28 ноября ресторан «Самовар»

Званый пир устраивает в четверг, 28 ноября, ресторан «Самовар» (Зональное шоссе, 46).
Как обещают устроители вечера, от обилия яств и напитков в неограниченном количестве точно будут трещать столы. В меню включены блюда и напитки, которые не позволят гостям впасть в осеннее уныние:
В роли Первого распорядителя пиршества выступит сам Алексей Севастьянов. Он расскажет почетным гостям байки о чудном месте - доме русской еды «Самовар», о предстоящих открытиях и даст испробовать самые лучшие свойские хмельные напитки под русские закуски.
Пиршество будет сопровождаться музыкой, пением, а также эксклюзивным скрипичным шоу и разными сюрпризами, которые свойственны широте души русской в гостеприимном доме «Самовар».
«Устоять невозможно. И до, и после», - обещают устроители званого ужина.
Добавим, данное мероприятие носит эксклюзивно-закрытый характер и требует предварительной записи. Записаться на званый пир можно в группе «Раздолье» «ВКонтакте» в комментариях к посту по ссылке https://vk.com/wall-117884757_753, указав свое имя и контактный телефон.
Вход на мероприятие - с 18.30.
Начало в 19.00
Стоимость участия - 2200 рублей на одну персону.
Количество мест ограничено.
Приезжайте согреваться, общаться, вкусно кушать, интересно слушать и отдыхать!
Ресторан «СамоВар»
Телефон 8 (8112) 294-747
Адрес: г. Псков, Зональное шоссе, 46.
Ваш отдых живет здесь!