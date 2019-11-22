Общество

Запрет на проведение митингов и шествий вблизи административных зданий намерены исключить из регионального законодательства

В Псковское областное Собрание депутатов глава региона внес проект закона, снимающий запрет на проведение митингов, шествий и демонстраций ближе 100 метров у зданий, занимаемых территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти области, консульствами иностранных государств и образовательными учреждениями.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, документ разработан с целью обеспечения прав граждан на открытое и свободное выражение своих взглядов, мнений и требований посредством организации и проведения мирных публичных мероприятий.

В пояснительной записке к документу отмечается, что практика проведения публичных мероприятий на территории области показала необоснованность действующего запрета. Кроме того, об избыточности такого пространственно-территориального ограничения высказался Конституционный суд РФ.

Добавим, что согласно закону «О регулировании отдельных вопросов проведения публичных мероприятий на территории Псковской области» запрет на проведение митингов также установлен на остановочных пунктах движения общественного транспорта, на расстоянии менее 100 метров от аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов и станций, а также на расстоянии менее 100 метров от зданий, занимаемых медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь стационарно.

Законопроект, подготовленный исполнительной властью, будет рассмотрен депутатским корпусом на ближайшей сессии регионального парламента.