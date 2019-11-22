Общество

Псковский Росреестр: когда нужен нотариально удостоверенный договор?

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области информирует о порядке оформления сделки, по которой детям передаются доли в праве общей долевой собственности на объект недвижимости, приобретенный с использованием средств материнского (семейного) капитала (далее - МСК).

Понятие «материнский капитал» уже прочно вошло в нашу жизнь. Целью предоставления материнского капитала является в первую очередь создание условий, обеспечивающих семьям, имеющим детей, достойную жизнь.

Распорядиться средствами федерального бюджета возможно только по направлениям, установленным Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», – в частности на обеспечение возможности улучшить жилищные условия, получение образования, повышение уровня пенсионного обеспечения.

С 29 марта использовать средства материнского капитала возможно на погашение кредита или займа, предоставленного на приобретение (строительство) жилого помещения, по договору, заключенному только с организаций.

Все чаще, на практике, заявителей интересует, в каких случаях требуется нотариальная форма договора купли-продажи (с использованием средств материнского капитала)?

Рассматривая в совокупности соответствующие положения Гражданского и Семейного кодексов Российской Федерации, а также Федеральных законов «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (от 29.12.2006 № 256-ФЗ) и «О государственной регистрации недвижимости» (от 13.07.2015 № 218-ФЗ), следует:

В случае если объект недвижимости приобретен за счет общих доходов супругов и (частично) с использованием средств материнского (семейного) капитала либо полностью за счет МСК, такой объект не поступает в общую совместную собственность супругов, а находится в общей долевой собственности родителей (каждого из супругов) и детей. В связи с этим договор, в соответствии с которым дети наделяются долями в праве общей долевой собственности на объект недвижимости, подлежит нотариальному удостоверению.