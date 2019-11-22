Общество

На базе ОСН «Зубр» прошел день открытых дверей для первокурсников Псковского филиала Академии ФСИН России

Отдел специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области посетили курсанты - первокурсники Псковского филиала Академии ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УФСИН.

Встретивший курсантов начальник ОСН «Зубр» Руслан Емельянов рассказал гостям об истории отдела, специфике работы, выполняемых его бойцами сложных ответственных задачах, о боевом пути и погибших во время боевых действий сослуживцах.

В классе боевой подготовки будущие сотрудники уголовно-исполнительной системы с интересом посмотрели видеоролики об истории и жизни отряда «Зубр». Затем курсанты посетили мини-выставку боевого оружия, состоящего на вооружении ФСИН. А в спортзале сотрудники спецназа продемонстрировали выполнение боевых приемов борьбы.

Продолжилась встреча экскурсией по базе отдела «Зубр»: курсантам показали действующие образцы спецавтотранспорта, используемые при обучении и отработке необходимых навыков сотрудниками подразделения. Также гостям показали комнату психологической разгрузки, дежурную часть, учебные классы.

Добавим, следующая встреча курсантов с бойцами отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области запланирована уже на декабрь.