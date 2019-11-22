Общество

Праздник, посвященный Дню матери, в Великих Луках помогла провести «Единая Россия»

Праздник, посвященный Дню матери, состоялся в Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями в городе Великие Луки. Соорганизатором мероприятия выступило местное отделение «Единой России» в рамках партпроекта «Крепкая семья».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии, тематическую программу представили воспитанники центра - они творчески поздравили матерей и выразили им благодарность за любовь и заботу.

«Сердечно поздравляю прекрасную половину человечества, женщин, матерей с Международным днем матери! Матери играют колоссальную роль в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, в формировании всесторонне развитых, сильных личностей», - обратилась к великолучанкам депутат фракции «Единой России» Татьяна Фомченкова. Она пожелала матерям здоровья и благополучия.

Каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья получил в подарок куклу-оберег, игрушки изготовили и передали учащиеся Детского дома творчества. Также активисты местного отделения «Единой России» угостили всех участников праздников сладкими пирогами.