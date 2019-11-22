Общество

В псковской деревне Кирово семья из Казахстана почтила память павшего в годы войны родственника

В пятницу, 22 ноября, в Краснопрудской волости Псковского района побывали гости из Казахстана. Сагынай и Меруерт Манаевы, Рамазан Абдрахманов приехали из Астаны в псковскую деревню Кирово, чтобы почтить память своего деда Сагимбека Манаева, погибшего на территории Псковщины в годы Великой Отечественной войны.

Теплый прием и экскурсию по местам, где воевал дед Манаевых, организовали администрация Псковского района, глава Краснопрудской волости Александр Васильев, заведующая местной библиотекой и хранитель краеведческой комнаты Елена Тихомирова и руководитель губернского автодесанта Игорь Тарасов.

Меруерт Манаева рассказала, что ее отец до конца своих дней не мог найти точное место захоронения своего отца. Он умер, так и не узнав, в каких краях его отец отдал свою жизнь в боях за родину. Тогда поисками занялись его дети и родственники.

«Сначала поступила информация, что могилу деда нашли в Беларуси, в Могилеве, были некие совпадения. Но потом на наш запрос пришел ответ из Псковской области, где информация, содержащаяся в военных документах того времени, указывала на то, что последний бой нашего деда был в Псковском районе. Для нас это – везение.

Мы очень благодарны администрации Псковского района за неоценимую помощь в поисках», - поблагодарил Сагынай Манаев.

Заведующий информационным отделом Псковского районного центра культуры Юрий Кремнев помогал семье Манаевых с поисками могилы их деда.

Он рассказал, что при изучении архивных документов, в листе о перемещении 367 ЗСП (запасного стрелкового полка) в феврале 1944 года значился боец Сагимбек Манаев, однако в документ о боевых потерях 340 СП 10 марта 1944 года занесено имя бойца Сагимбека Мамаева. Разница в одной букве в фамилиях заставила долгое время сомневаться, пояснил Юрий Кремнев, но данные о годе и месте рождения, данные жены и адрес местожительства полностью совпадали. О находке было сообщено родственникам погибшего солдата.

Местный краевед Елена Тихомирова предложила внукам Сагимбека Манаева отправиться на экскурсию по волости, чтобы пройти тропами, которыми, возможно, ходил их дед, своими глазами увидеть места, где в ожесточенных боях полегло немало советских солдат.

В начале марта 1944 года 340-й полк, где служил боец Манаев, дислоцировался в районе деревень Токарево-Пересветово. Исходя из архивных документов известно, что по боевому приказу 10 марта 1944 года в 0.40 полк выступил из деревни Токарево для занятия рубежа в районе деревень Панево-Мешалки.

«Противник оказал сильное огневое сопротивление, ввел в бой авиацию», - свидетельствуют военные документы.

В результате кровопролитного, ожесточенного боя около 60 красноармейцев погибли в районе деревни Зайково, в том числе Сагимбек Манаев. Остальные бойцы вынуждены были вернуться на исходные позиции.

Павших воинов хоронили прямо у деревни Зайково, а потом, уже в 1960-х годах, такие безымянные захоронения на территории волости были «перенесены» в братское захоронение в деревне Кирово.

По словам Елены Тихомировой, имена лишь 26 солдат из 58 погибших в этом бою были увековечены на мраморных плитах братской могилы. Сагимбека Манаева среди них пока нет.

Затем гостям показали и другие памятные места – мемориал с колоколом в деревне Добровитки на месте церкви, взорванной немецкими карателями в декабре 1943 года, краеведческую комнату воинской славы и народного быта.

Гости ознакомились с экспонатами, сделали снимки на память, а также написали отзыв в гостевой книге. Им также удалось побывать на участке линии «Пантера», которая располагается в Псковском районе.

Важным моментом стал некий ритуал - Сагынай и Меруерт Манаевы привезли землю с родины их погибшего деда, из Павлодара, чтобы оставить ее на братском захоронении в деревне Кирово, где покоятся останки их родственника.

В память о воевавшем на Псковщине Сагимбеке Манаеве, Игорь Тарасов вручил его внукам медаль «За победу над Германией», которая принадлежала его предкам.

«Мы будем хранить ее. Теперь это будет наша семейная реликвия», - отметил Сагынай Манаев.

«Тяжело на это смотреть, даже спустя 75 лет. Поиски длились долго, и вот мы приехали на место, где шел в свой последний бой наш дед, это очень трогательно. Для нас это победа. Мы очень благодарны администрации Псковского района за помощь в поисках», - выразил слова благодарности в завершении встречи Сагынай Манаев.

Уже к 9 мая 2020 года на одной из плит на братском захоронении в деревне Кирово будет увековечено имя бойца 340 полка Сагимбека Манаева.