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В день памяти преподобного Мартирия Зеленецкого епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил Литургию в Вознесенском соборе Великих Лук

24 ноября в день памяти преподобного Мартирия Зеленецкого, Великолукского, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил Божественную литургию в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской епархии.

Его преосвященству сослужили ключарь Свято-Вознесенского кафедрального собора, протоиерей Сергий Матвеев и секретарь Великолукского епархиального управления иеромонах Нил (Лосев). Диаконский чин возглавил диакон Лев Сергеев.

Песнопения Литургии исполнил хор Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки, регент Ольга Смольченкова.

В завершение богослужения состоялось славление преподобному Мартирию Зеленецкому, Великолукскому, по окончании которого епископ Сергий поздравил духовенство и всех присутствующих в храме с днём памяти преподобного и обратился к верующим с архипастырским словом.

Память своего великого земляка, святого покровителя Великолукской земли - преподобного чудотворца Мартирия до сих пор молитвенно почитается великолучанами. Так, например, в Куньинском районе в храме Воздвижения Креста Господня с.Лукино регулярно совершается чтение акафистов перед иконой святого, с частицей мощей преподобного.

Практически сразу, после образования Великолукской епархии, правящим архиереем была поддержана инициатива местных жителей д.Корнилово о начале строительства часовни в честь преподобного Мартирия Зеленецкого, Великолукского и уже 1 ноября 2016 года, по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия, был совершен чин закладки первого камня в основание будущей часовни. Символичной оказалась и связь мест и времен, поскольку камень, заложенный в основание часовни, был привезен из разрушенного Великолукского Троице-Сергиева монастыря, где начал свой иноческий путь преподобный Мартирий.

7 ноября 2017 года епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил молебное пение перед началом доброго дела - строительства нового храма в честь преподобного Мартирия Зеленецкого, Великолукского - святого подвижника, который прославился даром чудотворения и родился в г.Великие Луки в XVI веке. Его Преосвященству сослужили: благочинный и духовенство Великолукского церковного округа Великолукской епархии. За богослужением молились благотворители будущего прихода, представители администрации города Великие Луки, прихожане Великолукских храмов, жители близлежащих домов.

В этот день, в соответствии с постановлением Епархиального совета, молебен «Перед началом всякого доброго дела» также прошел во всех храмах Великолукской епархии. За молебном были вознесены молитвы с благодарностью Господу и призывом благословения Божия на начало благого дела созидания нового храма.

Место строительства храма располагается рядом с пересечением улиц Новоселенинская и Герцена. В настоящий момент строительство храма вошло в финальную фазу. Каждое воскресенье, в специально оборудованном вагончике у строящегося храма, совершается Божественная Литургия, регулярно проходят молебны с акафистом святому преподобному Мартирию Зеленецкому, Великолукскому чудотворцу.