Общество

Семнадцать семей Дедовичского района воспользовались возможностью получить электронные сертификаты на материнский капитал

С начала 2019 года в Дедовичском районе принято 27 заявлений о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал, в том числе 17 семей получили сертификаты на МСК в форме электронного документа, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Пенсионного фонда. Программа материнского капитала стала еще более простой и удобной. Теперь у семей есть возможность не только подавать электронное заявление о выдаче сертификата на материнский семейный капитал или распоряжении его средствами, но и получить сам сертификат в форме электронного документа.

Напомним, что для оформления электронного сертификата на материнский капитал необходимо подать соответствующее заявление через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или Портале госуслуг. Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это нужно будет только один раз – чтобы представить документы личного хранения, к которым, например, относятся свидетельства о рождении детей.

Повторно обращаться за самим сертификатом не требуется: после вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении материнского капитала, сертификат в форме электронного документа автоматически направляется в личный кабинет заявителя. Вместе с сертификатом в кабинет будет также направлен текстовый документ, содержащий сведения о сертификате. Эти данные можно просматривать на экране или распечатать.

Добавим, что в 2020 году планируется индексация материнского (семейного) капитала до 466 617 рублей.