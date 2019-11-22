Общество

ЖЭК-арт по-псковски

Если почаще заглядывать в псковские дворы, можно увидеть много всего интересного: лебедей из автопокрышек, мухоморы из пеньков и перевернутых красных тазов в крапинку, фантастических животных, сделанных из пластиковых бутылок.

Псковичи хоть как-то стараются скрасить серость своих дворов. И мы не одни такие. Подобного рода объекты и инсталляции из разрушенных конструкций или из подручных средств получили распространение по всей России. Мало того, этому явлению дали название - ЖЭК-арт.

Так какой он - ЖЭК-арт по-псковски?