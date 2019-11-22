Общество

В псковской восемнадцатиэтажке на Михайловской восстановят выбитые ветром окна и двери

В восемнадцатиэтажном доме №1 на улице Михайловской в Пскове восстановят выбитые ветром окна и двери в подъезде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил гендиректор ООО «ЖЭК №10» Константин Глиняный.

«Подрядчика определили, ему уже деньги перевели. Работы должны начаться на этой неделе», - отметил Константин Глиняный.

Однако гендиректор не исключает, что работы могут продолжиться до 8 декабря. Тем временем жильцы дома жалуются, что в последние дни, когда ночная температура на улице достигла -10 градусов С, в подъезде устоялся «уличный мороз». Из-за чего, как говорят некоторые, нельзя раздеться в ванной: «С другой стороны стены - промерзший подъезд».

Напомним, сильный ветер, который дул в Псковской области 27 октября, выбил окна и двери на 6 и 4 этаже дома №1 по улице Михайловской.

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