В псковской восемнадцатиэтажке на Михайловской восстановят выбитые ветром окна и двери

В восемнадцатиэтажном доме №1 на улице Михайловской в Пскове восстановят выбитые ветром окна и двери в подъезде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил гендиректор ООО «ЖЭК №10» Константин Глиняный.
«Подрядчика определили, ему уже деньги перевели. Работы должны начаться на этой неделе», - отметил Константин Глиняный.
Однако гендиректор не исключает, что работы могут продолжиться до 8 декабря. Тем временем жильцы дома жалуются, что в последние дни, когда ночная температура на улице достигла -10 градусов С, в подъезде устоялся «уличный мороз». Из-за чего, как говорят некоторые, нельзя раздеться в ванной: «С другой стороны стены - промерзший подъезд».
Напомним, сильный ветер, который дул в Псковской области 27 октября, выбил окна и двери на 6 и 4 этаже дома №1 по улице Михайловской.