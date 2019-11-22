Общество

В Пскове школьники-исследователи получили награды от партпроекта «Локомотивы роста»

Презентация лучших социальных бизнес-идей школьников состоялась в Пскове 25 ноября в рамках партпроекта «Единой России» «Локомотивы роста». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии. Их авторы - ученики старших классов Гуманитарного лицея - получили награды.

Ребята представили на суд жюри пять работ на разные темы: экология, программирование, социальная защита и анализ качества продуктов питания. Как отметили организаторы, дети проявили себя как настоящие исследователи – они изучили сорбционные свойства каш, определили качество напитков, содержащих натуральные и искусственные красители, проанализировали опасность отработанных батареек и другого мусора, разработали программные модули для промышленной сортировки отходов.

Проекты оценило жюри, в состав которого вошли помощник депутата Госдумы Максим Адамчук, директор Гуманитарного лицея Ирина Аксенова, исполнительный секретарь городского отделения «Единой России» Виктор Рязанцев и секретарь первичного отделения партии Полад Исмаилов.

В итоге каждый участник получил диплом и приз от партийного проекта «Локомотива роста». Дипломом от регионального отделения Союза машиностроителей России и дополнительным призом награжден Олег Михайлов, представивший нейроинтерфейс для промышленной переработки отходов.

Добавим, что проект «Локомотивы роста» способствует решению задач по развитию промышленности и укреплению экономики страны. Региональным координатором партпроекта является секретарь псковского отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.