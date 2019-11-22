Общество

Билеты в аквапарк на декабрь можно приобрести с огромными скидками в Черную пятницу

Только 29 ноября можно будет приобрести билет в аквапарк «Акваполис» в Пскове со скидкой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации торгово-развлекательного комплекса, благодаря «Черной пятнице», в аквапарк можно будет сходить за 555 руб.

Учитывая повышенный интерес к акции, в одни руки можно будет купить не более 5 билетов.

Кроме того, только 29 ноября состоится предпродажа билетов в аквапарк на декабрь с огромными скидками.

С этим билетом можно посетить аквапарк на три часа в любой день декабря всего за 555 рублей.

Билет действует в любой день с 1 по 31 декабря в часы работы аквапарка.