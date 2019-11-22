Билеты в аквапарк на декабрь можно приобрести с огромными скидками в Черную пятницу

Только 29 ноября можно будет приобрести билет в аквапарк «Акваполис» в Пскове со скидкой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации торгово-развлекательного комплекса, благодаря «Черной пятнице», в аквапарк можно будет сходить за 555 руб.
Учитывая повышенный интерес к акции, в одни руки можно будет купить не более 5 билетов.
С этим билетом можно посетить аквапарк на три часа в любой день декабря всего за 555 рублей.
Билет действует в любой день с 1 по 31 декабря в часы работы аквапарка.