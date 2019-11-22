Общество

Предложенные параметры бюджета ФОМС в Псковской области на 2020 год выше доходов и расходов текущего года

Первое чтение проекта закона «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» запланировано на ближайшую сессию регионального парламента, назначенную на 28 ноября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, в поступившем в Собрание законопроекте отражены основные характеристики бюджета ФОМС области: по доходам и расходам бюджет на 2020 год определён в сумме 8 млрд 181 млн 571,9 тысяч рублей. Эти параметры на полмиллиарда рублей выше, чем в текущем году. Рост доходной базы обусловлен увеличением размера базового подушевого норматива медицинской помощи на застрахованного гражданина, исходя из которого рассчитывается объём федеральных субвенций.

В составе субвенции расчётная сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения области составляет 2 млрд 650 млн 533,5 тысяч рублей – эти расходы понесёт областной бюджет. Численность неработающего населения области составляет 365 тысяч 611 человек.

Доходы фонда, определённые законопроектом, направляются на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, на приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования, а также на финансовое обеспечение расходов на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным в других субъектах РФ.