Общество

Умер советский диссидент и писатель Михаил Хейфец

В Иеруасалиме умер советский и израильский писатель, диссидент и журналист Михаил Хейфец. Об этом сообщает «9 Канал».

По словам дочери Натальи, у него были хронические заболевания почек и сердца. Писатель скончался в возрасте 85 лет.

Хейфец родился 18 января 1934 года в Ленинграде. Он окончил Педагогический институт имени Герцена, а в 1974 году был приговорен к четырем годам лишения свободы и двум годам ссылки. Поводом послужило написание предисловия к самиздатскому собранию сочинений Иосифа Бродского, а также изготовление в 1969 году и «хранение с целью распространения» двух экземпляров эссе «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» Андрея Амальрика. В число свидетелей по его делу входил писатель Борис Стругацкий.

Будучи заключенным, Хейфец выпустил в Париже три книги публицистики, документальной прозы и интервью. В 1980 году он вышел на свободу и уехал в Израиль.

Среди наиболее известных книг писателя - «Спасти камер-юнкера Пушкина», «Ханна Арендт судит ХХ век», «Секретарь тайной полиции» и «Книга счастливого человека».