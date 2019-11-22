Общество

Пряники из Псковской области станут участниками международного фестиваля «Мир пряника»

Пряники из Псковской области станут участниками V Международного фестиваля «Мир пряника».

Как сообщается в группе «Официальный портал Псковской области», Алена Ефремова из города Пскова, Юлия Егорова из поселка Струги Красные представят пряничные экспонаты на международном конкурсе «Пряничный город», а мастерские: Юлии Матвеевой из деревни Бугрово, Натальи Ельцовой из Пскова и «Хлебный хутор» примут участие в II чемпионате России по печатному прянику.

В V Международном фестивале «Мир пряника»примут участие пряники из более 80 городов России и 20 стран.

На площади 1000 кв. м расположится «Пряничный город», где будут представлены пряничные 3Д экспонаты, картинная галерея, печатные пряники, мастерская пряника, кулинарное шоу и ярмарка.