Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин. С такой позицией выступила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Она призналась, что хотела бы сделать 31 декабря выходным днем для россиян.

«Я бы тоже сделала 31 декабря выходным днем для всех», - подчеркнула Плетнева.

До этого Жвачкин говорил, что он принял это решение, так как его попросили женщины. Он отметил, что именно они готовятся к празднованию Нового года и на их плечах лежит основная тяжесть подготовки к празднику.