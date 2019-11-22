Общество

Выставка детского рисунка «Моя мама - железнодорожница» открылась в Пскове

В музее псковских железнодорожников открылась выставка детского рисунка «Моя мама - железнодорожница». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, 22 ноября здесь собрались железнодорожницы разных поколений.

«Работа на дороге непроста, а дети требуют внимания. Мать успевает и работать, и детей растить», - отметили в музее.

На выставке детского рисунка представлены портреты мам разных профессий, востребованных на железной дороге.

На открытие выставки в музей пришли воспитанники детского сада «Росток», они поздравили присутствующих мам и выступили с концертом. Мамы и бабушки были растроганы.

Посетить выставку можно с вторника по субботу в музее.